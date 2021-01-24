Спасли жизнь участнику незаконной акции за Навального полицейские в Новосибирске

У 23-летнего новосибирца случился приступ эпилепсии. Он упал и ударился головой. Пострадавшего полицейские сопроводили в машину скорой помощи.

На месте несанкционированного митинга в Новосибирске дежурили медики

В Новосибирске 23 января во время несанкционированной протестной акции на площади Ленина у оперного театра у одного из протестующих случился приступ эпилепсии. У 23-летнего гражданина произошло резкое ухудшение самочувствия. Рядом оказался старший лейтенант полиции, который совместно с коллегами оказал молодому человеку первую помощь.

«После парень был сопровожден в автомобиль скорой помощи. После оказания необходимой врачебной помощи, гражданин покинул машину», — сообщили в управлении МВД по региону в субботу вечером.

Доставленный сотрудниками полиции для оказания медицинской помощи, находился в сознании и четко отвечал на вопросы врача. Мужчина пояснил, что упал и ударился головой, в связи с чем врач приложил к месту ушиба пакет со льдом, а также измерил артериальное давление, которое на момент нахождения мужчины в автомобиле скорой помощи было в норме.

В ходе первичного осмотра общего состояния гражданина, медицинским работником каких-либо травм и гематом у гражданина обнаружено не было. Состояние оценено, как удовлетворительное От госпитализации мужчина отказался, пояснив, что идет на работу, сообщает АСТ-54.

По официальной информации областного главка МВД, несанкционированная акция протеста в субботу собрала 2500 человек. По последним данным, 92 человека были задержаны.