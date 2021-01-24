МИД РФ: Американские дипломаты ответят за поддержку незаконных протестов в России

"Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.

Посольство США "поддерживает право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений" Дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире " Соловьев Live ".

Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

"Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.

"Я бы хотела отметить, что они (посольство США в РФ) не только карту маршрутов печатали, они же ещё ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль. Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим", - отметила она.

Несогласованные протестные акции проходили в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.