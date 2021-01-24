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МИД РФ: Американские дипломаты ответят за поддержку незаконных протестов в России

12:20 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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 "Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.

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Посольство США "поддерживает право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений"
Дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о протестах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ в субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
 "Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.
"Я бы хотела отметить, что они (посольство США в РФ) не только карту маршрутов печатали, они же ещё ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль. Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим", - отметила она.
Несогласованные протестные акции проходили в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
дипломаты призыв протесты публикации Мария Захарова Владимир Соловьев МИД РФ Посольство США
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