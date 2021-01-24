Арестовал на 28 суток координатора штаба Навального Сергея Бойко суд Новосибирска

Задержание Бойко Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга, сообщает суд.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.

По информации новосибирского штаба оппозиционера, Бойко был задержан в минувшую пятницу. Также по информации штаба, за организацию незаконного массового мероприятия были задержаны сотрудники штаба Елена Носковец и Даниил Маркелов. Центральный районный суд в субботу сообщает , что Маркелов арестован на десять суток.

В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. По данным главка МВД по Новосибирской области, в незаконных акциях в Новосибирске участвовало около 2500 человек.