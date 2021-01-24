Арестовал на 28 суток координатора штаба Навального Сергея Бойко суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга, сообщает суд.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга), и подвергнут наказанию в виде административного ареста на срок 28 суток", - говорится в сообщении.
По информации новосибирского штаба оппозиционера, Бойко был задержан в минувшую пятницу. Также по информации штаба, за организацию незаконного массового мероприятия были задержаны сотрудники штаба Елена Носковец и Даниил Маркелов. Центральный районный суд в субботу сообщает, что Маркелов арестован на десять суток.
В субботу в центре Новосибирска состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции на площади Ленина, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания активистов мероприятия. Собравшихся неоднократно информировали через громкоговорители о том, что их мероприятие незаконно, и просили разойтись. По данным главка МВД по Новосибирской области, в незаконных акциях в Новосибирске участвовало около 2500 человек.
Накануне ГУМВД по Новосибирской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, призывы к которым были в соцсетях. В главке отмечали, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые "провокационные действия" со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к ответственности.