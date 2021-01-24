Члена штаба Навального Елену Носковец арестовал на 10 суток суд Новосибирска

Она признана виновной в призывах на несанкционированную акцию протеста, а значит и в организации незаконного митинга.

Елена Носковец и Сергей Бойко

Вслед за Даниилом Маркеловым и Сергеем Бойко за организацию несанкционированной акции протеста сегодня арестовали и помощницу Бойко Елену Носковец. По решению суда она проведет под арестом восемь суток.

Елена Носковец признана виновной по части второй статьи 20.2. Кодекса РФ об административных нарушениях.





Ранее за то же самое деяние Центральный районный суд приговорил к аресту члена новосибирского штаба Навального и помощника депутата городского совета депутатов Даниила Маркелова, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Под стражей он проведет 10 суток.

На 28 суток арестован депутат городского совета депутатов и глава штаба Навального Сергей Бойко, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Суд посчитал, что его видеоролики содержат призывы на незаконную акцию протеста, на которую сегодня пришли несколько тысяч новосибирцев.

Всех троих люди в штатском задержали накануне. Вопросы у правоохранительных органов к ним возникли из-за публикаций в социальных сетях. Органы посчитали опубликованные видеоролики призывом на несанкционированную акцию протеста, а значит и организацией митинга. Члены штаба Навального отрицают свою вину.