Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года

Молитва перед иконой святой помогает в учебе и успешной сдаче экзаменов, но лишь тем, кто верует в Бога и не ленится учиться

Праздник 25 января.

Молитва

О, святая мученице Татиано, невесто Сладчайшего Жениха Твоего Христа! Агнице Агнца Божественнаго! Голубице целомудрия, благоуханное тело страданьми яко одеждами царскими одеявшая, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечной, от дней юности служительнице Церкве Божия, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошениям нашим сердечным и не отвергай молений наших, даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетельный введи нас, ангельское охранение испроси у Бога нам, наша раны и язвы уврачуй, юность огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози, поминай наша скорби и отраду даруй, посети нас сущих в темнице греха, на покаяние настави скоро, возжи пламень молитвы, не остави нас сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru