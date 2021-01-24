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Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года

22:00 24.01.2021 Фото: omolitvah.ru
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Татьянин день — церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.

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Молитва перед иконой святой помогает в учебе и успешной сдаче экзаменов, но лишь тем, кто верует в Бога и не ленится учиться
Сюжет: Православные обряды
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Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 годаВеликий пост 2021: Что можно и нельзя есть мирянамЕщё 720 новостей

Праздник 25 января.

Молитва

О, святая мученице Татиано, невесто Сладчайшего Жениха Твоего Христа! Агнице Агнца Божественнаго! Голубице целомудрия, благоуханное тело страданьми яко одеждами царскими одеявшая, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечной, от дней юности служительнице Церкве Божия, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошениям нашим сердечным и не отвергай молений наших, даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетельный введи нас, ангельское охранение испроси у Бога нам, наша раны и язвы уврачуй, юность огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози, поминай наша скорби и отраду даруй, посети нас сущих в темнице греха, на покаяние настави скоро, возжи пламень молитвы, не остави нас сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru

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