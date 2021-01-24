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Аномальная погода ожидается в российских регионах, заявил метеоролог Вильфанд

13:39 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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Очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы.

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Мартовская погода ожидает в ближайшее время жителей европейской части России, где температура будет на 12-13 градусов выше нормы. На жителей Западной Сибири и Якутии, напротив, обрушится аномальный холод с отклонением от нормы на 8-18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается", - сказал он.

По словам Вильфанда, на европейской части России в ближайшее время температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы достигнут 35-58 градусов морозов.

Кроме того, аномальный холод ожидает и Якутию. Там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, отметил метеоролог.

март погода погодные аномалии похолодание Роман Вильфанд Гидрометцентр
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