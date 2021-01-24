Скончался после прививки от коронавируса житель США: прожил лишь несколько часов после вакцинации

"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", — говорится в заявлении офиса в Facebook.