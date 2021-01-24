Скончался после прививки от коронавируса житель США: прожил лишь несколько часов после вакцинации

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер. Отмечается, что мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.
"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", — говорится в заявлении офиса в Facebook.
В ведомстве уточнили, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Также сообщается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.
По информации телеканала Fox, неизвестно, использовали ли при вакцинации мужчины вакцину от компании Moderna или Pfizer.