Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых

Советская власть запретила веселый молодежный праздник. В Россию он вернулся лишь в 1992 году, а в 2005 указом президента страны День студента был внесен в реестр государственных праздников.

С Днем Татьяны - 25 января 2021 года

25 января — любимая дата всего российского студенчества и женщин, которым родители подарили это прекрасное имя. Татьянин день — церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.

В 1755 году в Татьянин день государыня Елизавета поставила свою императорскую подпись под указом об основании самого первого Московского университета. В 1791 году в небольшом флигеле учебного заведения открыли студенческую домовую церковь святой Татианы. Стечения случайных обстоятельств привели к тому, что 25 января сначала стал Днем основания университета, а чуть позже — с размахом отмечаемым в столице Днем студента.

Советская власть запретила веселый молодежный праздник. В Россию он вернулся лишь в 1992 году, а в 2005 указом президента страны День студента был внесен в реестр государственных праздников.

***

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.



Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

День сегодня не простой.

Он — Татьянин, он — святой!



Пусть Татьяну охраняет,Нежно-нежно обнимает

Крыльями ее хранитель,

Белоснежный небожитель.

С праздником тебя, Танюш!

Никаких печалей, стуж

Пусть не селится на сердце.

Распахни для чуда дверцу!



Пусть душа поет от счастьяДаже в бури и ненастья.

Пусть исполнятся мечты,

Все, чего так хочешь ты.

День сегодня — только твой,

Добрый, радостный, родной!

***

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

***

В Татьянин день хочу Вам пожелать

Душой любить, улыбкою блистать,

День Ангела — такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть Ваши все сбываются мечты,

И в жизни будет много доброты!

***

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Пускай подарит настроенье

И защитит тебя от зла.

Пусть будет всё всегда в порядке.



И поздравляю я тебя!

***

Татьянин день — красивый праздник,

Я поздравляю всех Татьян.

Пусть будет дом ваш полон счастьем,

Здоровой будет пусть семья.

А тем, кто только подрастает,

Кого Татьяной нарекли,



Успехов, радости желаюИ в будущем большой любви!

Татьянин день — красивый праздник,

Он полон радости, добра.

Пусть будут помыслы прекрасны,

А каждая душа — светла!

***

Ангел хранитель, Татьяну храни.



В суетном мире ее береги,Крыльями нежными ты обними,Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

***

Поздравляю с Днем Татьяны!

Счастье будет постоянным

И успехи пусть придут,

Строя радости маршрут.

Пусть в душе будет светло,

Дома — ясно и тепло,

По плечу — любое дело,



Чтобы сердце чаще пело.

Постучит удача в двери —

Можешь смело ей поверить,

На судьбу не ляжет тень.

Так встречай Татьянин день!

***

Поздравим Татьяну!

Она без изъяна:



Знойна, чуть строптиваДа очень красива.Риск любит и ценит,А главное, веритВ себя и в удачу.О, Танечка, значит,Крутой в жизни будешь... и счастье добудешь!Рекордов, мечтаний,Удач в день Татьянин.

Источник: pozdravok.ru