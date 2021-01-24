Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых

25 января — любимая дата всего российского студенчества и женщин, которым родители подарили это прекрасное имя. Татьянин день — церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.
В 1755 году в Татьянин день государыня Елизавета поставила свою императорскую подпись под указом об основании самого первого Московского университета. В 1791 году в небольшом флигеле учебного заведения открыли студенческую домовую церковь святой Татианы. Стечения случайных обстоятельств привели к тому, что 25 января сначала стал Днем основания университета, а чуть позже — с размахом отмечаемым в столице Днем студента.
Советская власть запретила веселый молодежный праздник. В Россию он вернулся лишь в 1992 году, а в 2005 указом президента страны День студента был внесен в реестр государственных праздников.
***
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
***
День сегодня не простой.
Он — Татьянин, он — святой!
Нежно-нежно обнимает
Крыльями ее хранитель,
Белоснежный небожитель.
С праздником тебя, Танюш!
Никаких печалей, стуж
Пусть не селится на сердце.
Распахни для чуда дверцу!
Даже в бури и ненастья.
Пусть исполнятся мечты,
Все, чего так хочешь ты.
День сегодня — только твой,
Добрый, радостный, родной!
***
Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!
***
В Татьянин день хочу Вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть Ваши все сбываются мечты,
И в жизни будет много доброты!
***
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
***
Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет всё всегда в порядке.
***
Татьянин день — красивый праздник,
Я поздравляю всех Татьян.
Пусть будет дом ваш полон счастьем,
Здоровой будет пусть семья.
А тем, кто только подрастает,
Кого Татьяной нарекли,
И в будущем большой любви!
Татьянин день — красивый праздник,
Он полон радости, добра.
Пусть будут помыслы прекрасны,
А каждая душа — светла!
***
Ангел хранитель, Татьяну храни.
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
***
С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
***
Поздравляю с Днем Татьяны!
Счастье будет постоянным
И успехи пусть придут,
Строя радости маршрут.
Пусть в душе будет светло,
Дома — ясно и тепло,
По плечу — любое дело,
Постучит удача в двери —
Можешь смело ей поверить,
На судьбу не ляжет тень.
Так встречай Татьянин день!
***
Поздравим Татьяну!
Она без изъяна:
Да очень красива.
Риск любит и ценит,
А главное, верит
В себя и в удачу.
О, Танечка, значит,
Крутой в жизни будешь
... и счастье добудешь!
Удач в день Татьянин.
Источник: pozdravok.ru