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Навальный не попал в бывшую квартиру Путина в Дрездене: Не пустил новый хозяин

17:51 24.01.2021 Фото: Кадр из расследования
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51-летний столяр рассказал, что никого не пускает к себе домой, в том числе Навального, который приходил перед Рождеством с телохранителями. Российские туристы считают, что здесь музей президента РФ.

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Навальный на фоне того самого дома

Столяр из Дрездена Йорг Хофманн, который сейчас живет в бывшей квартире президента России Владимира Путина, рассказал, что не пустил в дом оппозиционера Алексея Навального, когда тот еще находился на реабилитации в Германии. Об этом пишет Bild.

Хоффман заселился в квартиру на четвертом этаже дома по Радебергер штрассе в 1991 году, когда оттуда съехала семья Путиных. Служивший тогда в КГБ будущий президент России занимал это жилье с 1985 года.

51-летний столяр рассказал, что никого не пускал к себе домой, в том числе Навального. «Перед Рождеством он стоял перед домом с телохранителями. Наверное, снимал документальный фильм», — сообщил Хоффман. Он добавил, что иногда ему досаждают российские туристы, автобусы с которыми останавливаются около его дома. По словам жильца, они часто думают, что в квартире находится музей Путина.

Германия дом Дрезден не впустил расследование Алексей Навальный Йорг Хофманн ФБК
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