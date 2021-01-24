Навальный не попал в бывшую квартиру Путина в Дрездене: Не пустил новый хозяин

51-летний столяр рассказал, что никого не пускает к себе домой, в том числе Навального, который приходил перед Рождеством с телохранителями. Российские туристы считают, что здесь музей президента РФ.

Навальный на фоне того самого дома

Столяр из Дрездена Йорг Хофманн, который сейчас живет в бывшей квартире президента России Владимира Путина, рассказал, что не пустил в дом оппозиционера Алексея Навального, когда тот еще находился на реабилитации в Германии. Об этом пишет Bild.

Хоффман заселился в квартиру на четвертом этаже дома по Радебергер штрассе в 1991 году, когда оттуда съехала семья Путиных. Служивший тогда в КГБ будущий президент России занимал это жилье с 1985 года.

51-летний столяр рассказал, что никого не пускал к себе домой, в том числе Навального. «Перед Рождеством он стоял перед домом с телохранителями. Наверное, снимал документальный фильм», — сообщил Хоффман. Он добавил, что иногда ему досаждают российские туристы, автобусы с которыми останавливаются около его дома. По словам жильца, они часто думают, что в квартире находится музей Путина.