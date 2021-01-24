Рекорд по смертям от коронавируса за сутки на 24 января повторила Новосибирская область

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 31 306 случаев коронавируса, выздоровел 28 401 пациент, умерли 1165 человек.

Новосибирская область повторила рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Еще десять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за прошедшие сутки. Такое количество умерших в день фиксируется второй раз за время пандемии.

По данным оперативного штаба, на утро 24 января в Новосибирской области зарегистрировано 31 306 случаев коронавируса, за последние сутки выявлено еще 135 случаев. В списке выздоровевших – 28 401 человек, его за минувшие сутки пополнили 94 человека.

Скончались еще 10 пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 66 лет, 71 год, 73 года, 73 года, 77 лет, 80 лет, 83 года, 92 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1165 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В настоящий момент с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом госпитализированы 19 детей. В инфекционных стационарах Новосибирска с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1565 взрослых пациентов. В больницы районов области госпитализированы 909 человек.

Всего в Новосибирской области сделано 1 162 988 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2838 жителей региона, 90 736 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших бердчан - 1198.