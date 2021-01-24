Выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля 2021: Кому из россиян придет больше денег

С 1 февраля традиционно увеличиваются все выплаты, пособия и компенсации, которые положены льготным категориям россиян. Как правило, они вырастают на размер годовой инфляции.

Соцвыплаты с 1 февраля придут в повышенном размере

С 1 февраля традиционно увеличиваются социальные выплаты, пособия и компенсации.

Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.