Пропал без вести подросток: 16-летнего Дениса во всем темном и с рюкзаком ищут в Новосибирске

Он ушел из дома 23 января и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые (средней длины).

Обратите внимание, пропал подросток!

По информации Бюро Находок Новосибирска, без вести пропал Емельянов Денис, 16 лет (2004 г.р.), Ленинский район, который 23 января 2021 года вышел из дома и после этого его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые (средней длины).

Был одет: (предположительно) чёрная длинная куртка с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные ботинки, чёрный шарф.

С собой: чёрный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 23 января 2021 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.