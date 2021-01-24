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Пропал без вести подросток: 16-летнего Дениса во всем темном и с рюкзаком ищут в Новосибирске

13:50 24.01.2021 Фото: Бюро находок
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Он ушел из дома 23 января и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые (средней длины).

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Обратите внимание, пропал подросток!

По информации Бюро Находок Новосибирска, без вести пропал Емельянов Денис, 16 лет (2004 г.р.), Ленинский район, который 23 января 2021 года вышел из дома и после этого его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы тёмно-русые (средней длины).

Был одет: (предположительно) чёрная длинная куртка с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные ботинки, чёрный шарф.

С собой: чёрный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 23 января 2021 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

без вести пропал местонахождение подросток рюкзак Денис Емельянов
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