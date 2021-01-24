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Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

14:32 24.01.2021 Фото: UFC/twitter
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Конор заработает за этот бой в пять раз больше, чем Порье. Так, за турнир ирландцу пообещали 5 млн долларов. Кроме того, бойцы получат процент с платных трансляций.

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Для Порье это был реванш, теперь 1:1

Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором во втором раунде главного боя турнира UFC 257.

"Я счастлив, но я не удивлен, я работаю каждый день", - заявил Порье победы.

Конор заявил, что они встретятся в октагоне еще раз.

 Напомним, Макгрегор и Порье уже дрались на UFC в 2014-м году. Ирландец отправил в нокаут соперника уже в первом раунде. Порье заявлял, что жаждет реванша. Перед поединком Конор обещал вновь нокаутировать американца.

Ранее издание The Independent сообщило, что Конор заработает за этот бой в пять раз больше, чем Порье. Так, за турнир ирландцу пообещали 5 млн долларов. Кроме того, бойцы получат процент с платных трансляций.

Поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Макгрегором и бывшим обладателем временного пояса в легком весе Порье прошел на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Отметим, что это специальная территория на острове Яс, куда допускают только участников турниров UFС, их секунданты, сотрудники промоушена, а также обслуживающий персонал и журналисты с аккредитацией. Все они регулярно проходят тестирование на COVID-19, передает РЕН ТВ.

Ранее глава UFC Дана Уайт намекнул, что действующий чемпион дивизиона, россиянин Хабиб Нурмагомедов может рассмотреть победителя одной из пар этого турнира в качестве соперника для возвращения в октагон.

23 января бой ММА победа реванш Конор Макгрегор Дастин Порье UFC
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