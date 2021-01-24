Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

Ранее издание The Independent сообщило, что Конор заработает за этот бой в пять раз больше, чем Порье. Так, за турнир ирландцу пообещали 5 млн долларов. Кроме того, бойцы получат процент с платных трансляций.

Поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Макгрегором и бывшим обладателем временного пояса в легком весе Порье прошел на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Отметим, что это специальная территория на острове Яс, куда допускают только участников турниров UFС, их секунданты, сотрудники промоушена, а также обслуживающий персонал и журналисты с аккредитацией. Все они регулярно проходят тестирование на COVID-19, передает РЕН ТВ.

Ранее глава UFC Дана Уайт намекнул, что действующий чемпион дивизиона, россиянин Хабиб Нурмагомедов может рассмотреть победителя одной из пар этого турнира в качестве соперника для возвращения в октагон.