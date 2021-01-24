Напомним, Макгрегор и Порье уже дрались на UFC в 2014-м году. Ирландец отправил в нокаут соперника уже в первом раунде. Порье заявлял, что жаждет реванша. Перед поединком Конор обещал вновь нокаутировать американца.
Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC
14:32 24.01.2021
Конор заработает за этот бой в пять раз больше, чем Порье. Так, за турнир ирландцу пообещали 5 млн долларов. Кроме того, бойцы получат процент с платных трансляций.
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