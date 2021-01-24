24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Странные различия в смертности от коронавируса у людей разных рас обнаружили ученые

16:02 24.01.2021 Фото: pixabay.com
0

У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50-80 процентов по сравнению с белыми пациентами того же возраста.

% name% title
ПО результатам исследований у азиатов и темнокожих вероятность смерти или тяжелой формы коронавируса выше на 50-80%
Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open.
Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID-19 — всех их госпитализировали в пять больниц с период с 1 января по 13 мая 2020 года. Выходцами из Азии были 538 больных (31 процент), 340 (20 процентов) чернокожих, 707 (40 процентов) — белые люди. Всего к 30 дню умерли 511 пациентов — это составляет 29 процентов от общего числа.
Пациенты из этнических меньшинств, как отмечается, были моложе. Кроме того, выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50-80 процентов по сравнению с белыми пациентами того же возраста.
Специалист по реаниматологии и анестезии Йизе Ван пояснил, что исследование показывает непропорциональное влияние коронавируса на представителей разных этнических групп.
Ученые также подчеркнули, что в исследовании было представлено большое количество пациентов, однако они не смогли сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности.
исследования коронавирус расы смертность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Совпадение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля 2021: Кому из россиян придет больше денег
17:20 24-01-2021
Выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля 2021: Кому из россиян придет больше денег
Больно ли вырывать зуб мудрости?
17:20 24-01-2021
Больно ли вырывать зуб мудрости?
Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США
17:12 24-01-2021
Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США
19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве
17:00 24-01-2021
19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве
Бердск"Сказали, что получим по самые...": Как задержали на незаконном митинге в поддержку Навального в Новосибирске Дмитрия Лаптева 1
16:51 24-01-2021
Как заправить рубашку в джинсы стильно?
16:50 24-01-2021
Как заправить рубашку в джинсы стильно?
БердскКак написать пост знакомства и обрести любовь в соцсетях. Читайте эффективные примеры анкет для женщин и мужчин
16:43 24-01-2021
Как написать пост знакомства и обрести любовь в соцсетях. Читайте эффективные примеры анкет для женщин и мужчин
Новых зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 24 января посчитали в России
16:30 24-01-2021
Новых зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 24 января посчитали в России
Когда сажать морковь 2021? Благоприятные дни по лунному календарю
16:20 24-01-2021
Когда сажать морковь 2021? Благоприятные дни по лунному календарю
Заблокировали авто с "мигалками" управления делами президента и избили водителя протестующие 23 января в Москве 4
16:12 24-01-2021
Заблокировали авто с