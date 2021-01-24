Против дистанта в школах и цифровизации образования вышли в одиночный пикет жители Бердска

"Цифровизаторы хотят из наших детей сделать легкоуправляемую массу недоучек, а качественное образование оставить лишь элите. Мы, родители, не допустим этого", - заявили участники акции, прошедшей в Новосибирской области.

Протесты против ЦОС и «дистанта» прошли в Новосибирской области и в Бердске

Возросло количество родителей, возмущенных "навязыванием цифровой среды и дистанционного образования в школах". Родители не согласны с "экспериментом над их детьми в образовательной сфере, на который они не давали своего согласия". Активные родители выходят на пикеты в разных районах Новосибирска и региона, выражая протест против форсированного навязывания цифровых «образовательных систем», передает "Красная весна".

В Бердске одиночный пикет прошел 24 января на крыльце здания городской администрации.

«Я выступаю против цифровизации образования и против дистанционного обучения, поскольку я мама и я за очную школу с учебниками, тетрадями, оценками и экзаменами. Выступаю за живое общение учеников с учителями и сверстниками. Новшества нужны, безусловно, но не ценой здоровья наших детей», — заявила Анна, мама восьмиклассницы.

«Нас уверяют в том, что проект Цифровой образовательной среды (ЦОС) и „дистант“ не связаны. Не верьте этому. В реализуемом проекте, кроме прочего, четко и однозначно прописано, что будет создана вся необходимая инфраструктура для внедрения „дистанта“», — заявил Александр Болдырев, отец двоих школьников.

Он подчеркнул, что проект ЦОС — это очередной шаг к уничтожению всеобщего качественного образования. Пикетчик отметил, что граждане могли убедиться, что нельзя верить обещаниям властей, приведя пример с пенсионной реформой в РФ.

«В прошлом году мы стали свидетелями того, как сотни тысяч детей выгоняли из школ, прикрываясь коронавирусом. Детей посадили на „дистант“, при этом спокойно работали магазины, развлекательные центры, предприятия. <…> Цифровизаторы хотят из наших детей сделать легкоманипулируемую массу недоучек, а качественное образование оставить лишь элите. Мы, родители, не допустим этого», — выразил возмущение Александр.

«При помощи цифровизации из образования окончательно убирается воспитание, которое очень важно для учеников младших классов. Для них личный контакт с учителем, поддержание дисциплины имеют наиважнейшее значение», — заявила Татьяна, многодетная мама.

«Жители Бердска сильно обеспокоены введением цифровой образовательной среды (ЦОС) и дистанционного обучения (ДО) в школах. Мы видим, что навязывание дистанта пока отложили, однако, ЦОС насаждается усиленными методами. Многие медики отмечают, что дистанционное образование плохо влияет на организм детей. Безусловно, привязка детей к гаджетам и компьютерам не способствует процессу воспитания человека. Мы наблюдаем сегодня зарождение потерянного поколения», — заявил Вадим научный сотрудник, отец школьника.

Как сообщает "Красная весна", в государственной программе «Образование 2030», разработанной Дмитрием Песковым (однофамилец пресс-секретаря президента РФ), планируется упразднение роли учителя образовательном процессе и перевод образования в цифровой вариант, когда дети будут смотреть записанные лекции и уроки, а далее выполнять задания под руководством тьюторов. Оценивать знания учеников будет система, основанная на искусственном интеллекте.

Дмитрий Песков открыто говорит о «продаже» талантливых ребят в крупные зарубежные компании для получения опыта. Отфильтровывать таких молодых людей позволит все тот же искусственный интеллект.

Вместе с тем, министра просвещения РФ Сергей Кравцов, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", официально заявлял, что от традиционной формы обучения в российских школах отказываться не собираются. По его мнению, ни какие технологии не заменят живого общения учителя и школьника. А дистанционное обучение, по мнению Кравцова, в настоящее время - это вынужденная мера ради защиты здоровья детей.

Напомним, что с 18 января все школы России вышли с зимних каникул и начали третью четверть в очном формате. В том числе и бердские школьники.