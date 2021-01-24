Заблокировали авто с "мигалками" управления делами президента и избили водителя протестующие 23 января в Москве

В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.
"Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Управделами Елена Крылова.
Так она прокомментировала инцидент на Трубной площади Москвы. Там протестующие заблокировали автомобиль со спецсигналом, а затем напали на него и избили водителя. Крылова, однако, отметила, что машина, подвергшаяся нападению, не принадлежит управделами.
Видео того, как на Цветном закидывали снежками полицейскую машину. Водителю выбили глаз pic.twitter.com/mHuYFO0c6a
— Дождь (@tvrain) January 23, 2021
"Конечно, если пациент ждет врача, а машина попадает в такую переделку, и добрый, как когда-то назывался такой митинг, превращается в акт агрессии, где митингующие наносят повреждения машине и водителям, это вызывает недоумение и ужас", - заявила Крылова.
В связи с этим представитель Управделами президента призвала водителей трех автопарков Управления продумывать маршруты передвижения таким образом, чтобы избежать аналогичных инцидентов.
В Москве в субботу проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По данным ОНК Москвы, задержаны более 600 человек.
Наверное VIP-больных? )))
как можно выбить глаз снежком в закрытой машине? очередная деза кремля!
Попала в реанимацию избитая полицейским на незаконной акции 23 января женщина. Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/01/24/650286-popala-v-reanimaciyu-izbitaya-policejskim-na-nezakonnoj-akcii-23-yanvarya-zhenshhina-smotrite-video.
Они (путиноиды) думают, что им все будет сходить с рук ?? Терпение народа не безгранично. И это не происки иностранных агентов, как нам пытаются повесить лапшу на уши пропагандисты кремля! Это реально народный гнев.