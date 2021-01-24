24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Заблокировали авто с "мигалками" управления делами президента и избили водителя протестующие 23 января в Москве

16:12 24.01.2021 Фото: pixabay.com
4 0

" В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - заявила официальный представитель управделами Елена Крылова.

% name% title
В неокторых городах появилась практика закидывания снежками машин с мигалками

В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.

"Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Управделами Елена Крылова.

Так она прокомментировала инцидент на Трубной площади Москвы. Там протестующие заблокировали автомобиль со спецсигналом, а затем напали на него и избили водителя. Крылова, однако, отметила, что машина, подвергшаяся нападению, не принадлежит управделами.

"Конечно, если пациент ждет врача, а машина попадает в такую переделку, и добрый, как когда-то назывался такой митинг, превращается в акт агрессии, где митингующие наносят повреждения машине и водителям, это вызывает недоумение и ужас", - заявила Крылова.

В связи с этим представитель Управделами президента призвала водителей трех автопарков Управления продумывать маршруты передвижения таким образом, чтобы избежать аналогичных инцидентов.

В Москве в субботу проходит несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По данным ОНК Москвы, задержаны более 600 человек.

акции мигалки митинг протесты снежки Елена Крылова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к такому проявлению?

Аноним, 24 января 2021 16:20
...лечат больных на дому....

Наверное VIP-больных? )))
Аноним, 24 января 2021 16:37
Только у нас в стране такое возможно.
Аноним, 24 января 2021 16:39
НВР:
как можно выбить глаз снежком в закрытой машине? очередная деза кремля!
Аноним, 24 января 2021 16:50
Жестокость режима порождает жестокость народа. Смотри:
Попала в реанимацию избитая полицейским на незаконной акции 23 января женщина. Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/01/24/650286-popala-v-reanimaciyu-izbitaya-policejskim-na-nezakonnoj-akcii-23-yanvarya-zhenshhina-smotrite-video.
Они (путиноиды) думают, что им все будет сходить с рук ?? Терпение народа не безгранично. И это не происки иностранных агентов, как нам пытаются повесить лапшу на уши пропагандисты кремля! Это реально народный гнев.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля 2021: Кому из россиян придет больше денег
17:20 24-01-2021
Выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля 2021: Кому из россиян придет больше денег
Больно ли вырывать зуб мудрости?
17:20 24-01-2021
Больно ли вырывать зуб мудрости?
Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США
17:12 24-01-2021
Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США
19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве
17:00 24-01-2021
19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве
Бердск"Сказали, что получим по самые...": Как задержали на незаконном митинге в поддержку Навального в Новосибирске Дмитрия Лаптева 1
16:51 24-01-2021
Как заправить рубашку в джинсы стильно?
16:50 24-01-2021
Как заправить рубашку в джинсы стильно?
БердскКак написать пост знакомства и обрести любовь в соцсетях. Читайте эффективные примеры анкет для женщин и мужчин
16:43 24-01-2021
Как написать пост знакомства и обрести любовь в соцсетях. Читайте эффективные примеры анкет для женщин и мужчин
Новых зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 24 января посчитали в России
16:30 24-01-2021
Новых зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 24 января посчитали в России
Когда сажать морковь 2021? Благоприятные дни по лунному календарю
16:20 24-01-2021
Когда сажать морковь 2021? Благоприятные дни по лунному календарю
Заблокировали авто с "мигалками" управления делами президента и избили водителя протестующие 23 января в Москве 4
16:12 24-01-2021
Заблокировали авто с