Байден обещает поднять вдвое минимальную зарплату американцев

Сейчас она составляет $7,25 в час. Повышение минималки будет происходить, по словам президента США, во время восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

Таким образом новый президент хочет укрепить средний класс

Минимальная заработная плата в США будет повышена до $15 в час. Об этом в Twitter заявил кандидат от Демократической партии США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов.

По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будет повышена почасовая зарплата. «Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективных договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», — написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

При этом в нескольких штатах — Джорджии и Вайоминге — эта цифра ниже федерального минимума, а в Американском Самоа действуют специальные минимальные ставки зарплаты, передает РБК.