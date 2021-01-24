24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Байден обещает поднять вдвое минимальную зарплату американцев

15:25 24.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Сейчас она составляет $7,25 в час. Повышение минималки будет происходить, по словам президента США, во время восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

% name% title
Таким образом новый президент хочет укрепить средний класс

Минимальная заработная плата в США будет повышена до $15 в час. Об этом в Twitter заявил кандидат от Демократической партии США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов.

По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будет повышена почасовая зарплата. «Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективных договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», — написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

Минимальная заработная плата, установленная Министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в размере $12 в час.

При этом в нескольких штатах — Джорджии и Вайоминге — эта цифра ниже федерального минимума, а в Американском Самоа действуют специальные минимальные ставки зарплаты, передает РБК.

15 долларов в час мрот поднять сша Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

До какой суммы нужно поднять МРОТ в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вязание пятки носка: классический вариант с фото
15:50 24-01-2021
Вязание пятки носка: классический вариант с фото
Попала в реанимацию избитая полицейским на незаконной акции 23 января женщина. Смотрите видео
15:46 24-01-2021
Попала в реанимацию избитая полицейским на незаконной акции 23 января женщина. Смотрите видео
Байден обещает поднять вдвое минимальную зарплату американцев
15:25 24-01-2021
Байден обещает поднять вдвое минимальную зарплату американцев
Как понять, что заболел коронавирусом?
15:20 24-01-2021
Как понять, что заболел коронавирусом?
Выбрать больницу для лечения имеет право застрахованные по ОМС россияне с 24 января 2021
15:06 24-01-2021
Выбрать больницу для лечения имеет право застрахованные по ОМС россияне с 24 января 2021
Срочно открыть автомобиль: 5 способов
14:50 24-01-2021
Срочно открыть автомобиль: 5 способов
БердскПротив дистанта в школах и цифровизации образования вышли в одиночный пикет жители Бердска 2
14:47 24-01-2021
Против дистанта в школах и цифровизации образования вышли в одиночный пикет жители Бердска
Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC
14:32 24-01-2021
Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC
Кто сможет стать президентом России: Меняют требования к кандидатам на высший пост 2
14:12 24-01-2021
Кто сможет стать президентом России: Меняют требования к кандидатам на высший пост
Куличи без заморочек: Вкусное лакомство на Пасху 2021 1
14:00 24-01-2021
Куличи без заморочек: Вкусное лакомство на Пасху 2021