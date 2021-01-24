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Главные гадания в Татьянин день 25 января 2021 года на любовь, мужа и учебу

22:25 24.01.2021 Фото: rsute.ru
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Начинать гадания можно уже с вечера 24 января, и на протяжении всего 25 числа можно их проводить, и они будут правдивыми.

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Татьянин день отмечается многими людьми 25 января, и в этот день можно совершать гадания на суженого и не только, и они будут правдивыми

Татьянин день отмечается многими людьми 25 января, и в этот день можно совершать гадания на суженого и не только, и они будут правдивыми. В православии в этот день почитается память мученицы Татианы Римской, и в XVIII веке она стала покровительницей студентов. В связи с этим учащиеся отмечают День студента.

История праздника Татьянин день и жизни святой мученицы

В этот день в православии почитается память Татианы Римской, которая проживала в Риме в III веке и приняла мученическую смерть за свою веру в Бога. Девочка была рождена в семье, которая была богатой и знатной. Родители исповедовали христианство.

Когда девочка стала совершеннолетней, то дала обет безбрачия и стала диаконисой. На протяжении всей жизни мученица помогала больным и нуждающимся людям.

Татьяна и ее семья была подвергнута гонениям со стороны язычников. Императором Александром Севером. Татьяна и ее отец были приговорены к смертной казни.

Во времена Российской империи императрица Елизавета 25 января 1755 года, а по старому стилю это 12 января, издала указ об образовании Московского университета. Спустя 36 лет в здании учебного заведения была образована домовая церковь в честь святой мученицы Татианы. Именно поэтому в этот день начали отмечать день студента, а мученица считается покровительницей студентов и других учащихся.

Какие гадания можно провести в Татьянин день 25 января

Начинать гадания можно уже с вечера 24 января, и на протяжении всего 25 числа можно их проводить, и они будут правдивыми. Самую большую популярность в этот день приобрели гадания на своего суженого и на отношения с партнером.

Гадание на кольце. Благодаря этому гаданию представительница прекрасного пола может узнать, как скоро сможет стать замужней дамой. Для этого надо стать к стене напротив двери и катить свое кольцо. Если оно покатилось к двери, то в скором времени удастся выйти замуж. Если украшение недалеко от стены укатилось или в сторону от двери, то замужества ждать еще долго.

Гадание на рюмках. Благодаря такому гаданию можно будет узнать, что ждет в будущем. Для его осуществления потребуется 6 рюмок или стаканов. В них должны быть разные напитки – молоко, чай, кофе, вода, квас и сок. После этого напитки надо перемешать, а девушка, которая гадает, должна выбрать напиток, не видя его. В зависимости от того, что попалось, и будет результат:

если попалась вода, то суженый может быть чрезмерно болтливым;

попавшееся молоко сулит здорового и красивого мужа;
если попался чай, то муж будет богат ровно настолько, сколько чаинок в стакане;
кофе предвещает темного и смуглого жениха, и велика вероятность того, что он будет иностранцем;
сок говорит о том, что супруг будет творческой личностью;
квас предупреждает о том, что суженый может быть запойным.

Гадания по учебнику. В день студента данное гадание является самым актуальным. Для его проведения необходимо студенту взять учебник, по которому он сейчас проходит материал. Дальше надо загадать номер страницы и строчки и прочитать, что попалось. Эти данные могут помочь узнать, как будет сдан экзамен и что ждет в будущем.

Существует еще немало гаданий в Татьянин день, и каждый может выбрать себе то, которое больше всего подходит.

Источник: rsute.ru

25 января 2021 гадания история праздник татьянин день
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