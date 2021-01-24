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Стратегия Байдена на 100 дней: президент издал 10 указов по борьбе с коронавирусом

18:11 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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План начинается с организации "агрессивной, безопасной и эффективной кампании вакцинации для достижения цели", заявил новый хозяин Белого дома.

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Цель Байдена—сделать 100 миллионов прививок за первые сто дней правления

Джо Байден подписал 10 указов, направленных на запуск национальной стратегии по борьбе с COVID-19. Она предусматривает расширение вакцинации и тестирования населения, что должно заложить основы для открытия школ и предприятий. План также вводит обязательное ношение масок в федеральных учреждениях и содержит призыв к их повсеместному использованию.

Джо Байден, президент США: "Наш план начинается с организации агрессивной, безопасной и эффективной кампании вакцинации для достижения нашей цели - сделать 100 миллионов прививок за первые сто дней моего пребывания в должности. Мы находимся на первом этапе. Это будет одна из самых серьезных оперативных задач, которые когда-либо приходилось решать нашей стране".

На своем первом брифинге в качестве старшего советника Байдена по борьбе с COVID-19 главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что обрадовался уходу Дональда Трампа. По его словам, разногласия с экс-президентом мешали ему в работе и он не мог без опасений высказывать свою точку зрения, если она отличалась от мнения Трампа.

Энтони Фаучи, главный медицинский советник Белого дома: "Если мы вакцинируем от 70 до 85 процентов населения страны, скажем, к концу лета или к середине, то, я считаю, что к осени, мы приблизимся к определенной степени нормализации. Это не будет полная нормализация, но, я думаю, что большое давление с американского общества будет снято".

На США приходится больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире - почти 25 миллионов - и самое большое количество смертей - более 400 тысяч. Стратегию Байдена по борьбе с COVID-19 еще должен утвердить Сенат - только после этого новая администрация получит возможность реализовать свои планы.

Источник: ru.euronews.com

10 указов борьба с коронавирусом вакцинация маски сша Джо Байден
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