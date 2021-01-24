Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США

Ранее граждане Соединенных Штатов уже получили по 600 долларов, а всего с начала пандемии каждому американцу была оказана помощь в размере 1800 долларов.

Ранее американцы уже получали выплату в размере 600 долларов

Избранный президент США Джозеф Байден предложил осуществить прямые выплаты каждому налогоплательщику США в размере 1,4 тысячи долларов на человека. Об этом сказано в экономическом плане нового главы Овального кабинета. Ранее граждане США уже получили по 600 долларов, а всего с начала пандемии каждому американцу была оказана помощь в размере 1800 долларов.

План Байдена по борьбе с коронавирусом подразумевает затраты 1,9 триллиона долларов. Речь идет о финансировании распространения вакцины, расширении тестирования, федеральной и региональной помощи, о пособиях по безработице и так далее.

В частности, 170 миллиардов долларов направят на поддержку школ и высших учебных заведений, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. Еще 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей. Но для того, чтобы этот план вступил в силу, он сначала должен быть одобрен конгрессом США, передает РГ.