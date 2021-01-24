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Вертолетные деньги от Байдена: по $1400 выплатить каждому американцу пообещал новый президент США

17:12 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ранее граждане Соединенных Штатов уже получили по 600 долларов, а всего с начала пандемии каждому американцу была оказана помощь в размере 1800 долларов.

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Ранее американцы уже получали выплату в размере 600 долларов

Избранный президент США Джозеф Байден предложил осуществить прямые выплаты каждому налогоплательщику США в размере 1,4 тысячи долларов на человека. Об этом сказано в экономическом плане нового главы Овального кабинета. Ранее граждане США уже получили по 600 долларов, а всего с начала пандемии каждому американцу была оказана помощь в размере 1800 долларов.

План Байдена по борьбе с коронавирусом подразумевает затраты 1,9 триллиона долларов. Речь идет о финансировании распространения вакцины, расширении тестирования, федеральной и региональной помощи, о пособиях по безработице и так далее.

В частности, 170 миллиардов долларов направят на поддержку школ и высших учебных заведений, а 130 миллиардов - на поддержку безопасного открытия учебных заведений. Еще 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей. Но для того, чтобы этот план вступил в силу, он сначала должен быть одобрен конгрессом США, передает РГ.

4 тысячи долларов выплата коронавирус сша №1 Джо Байден
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От редакции

На что бы вы реализовали такую сумму?

Аноним, 24 января 2021 17:42
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Аноним, 24 января 2021 18:38
Зачем им этот хлам? Строительство потока-2 заморожено ещё в 2019 году и никогда не будет завершено. Последние санкции против строительства подписал Трамп в последний день своего президентства. Администрация Байдена их только усилит. Немецкие компании вышли из сделки. Проект обернулся примерно 8 млрд. долларов убытков, которые будут вынуты из карманов россиян. Всё. Больше тут ничего нет.

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