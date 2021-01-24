Новых зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 24 января посчитали в России

Всего от инфекции умерли 69 462 россиянина, вылечились от COVID-19 в стране 3 131 760 пациентов.

10% пациентов болеют без симптомов

В России за минувшие сутки выявили 21 127 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 3 215 414 фактов инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье, 24 января, оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«За последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточняет штаб.

За прошедшие сутки в стране скончался 491 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего от инфекции умерли 69 462 россиянина.

В России за сутки выздоровели после COVID-19 22 445 человек. С начала пандемии заболевания вылечились от коронавирусной инфекции 3 131 760 россиян.