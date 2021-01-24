19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве

Их отследили по приложению «Социальный мониторинг», которое призвано осуществлять контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.

Массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации

По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19, сообщили в Мосгорздраве 24 января.

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Приложение «Социальный мониторинг» призвано осуществлять контроль за соблюдением режима изоляции больными коронавирусом.

Напомним, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.