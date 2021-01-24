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19 зараженных коронавирусом пришли на незаконный митинг в Москве

17:00 24.01.2021 Фото: Nso.ru
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Их отследили по приложению «Социальный мониторинг», которое призвано осуществлять контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.

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Массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации

По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19, сообщили в Мосгорздраве 24 января.

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Приложение «Социальный мониторинг» призвано осуществлять контроль за соблюдением режима изоляции больными коронавирусом.

Напомним, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

COVID-19 карантин коронавирус митинг режим Мосгорздрав
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