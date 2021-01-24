Отменил на два дня автобусные рейсы из-за сильных морозов автовокзал в Новосибирске

В список попали и маршруты, проходящие через Бердск. Электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на сайте. Остальные - только в кассе места покупки.

Новосибирский автовокзал решил не рисковать машинами и пассажирами в морозы

В воскресенье, 24 января, Новосибирский автовокзал сообщил об отмене большинства маршрутов из-за аномальных морозов. Температура до минус 40 продержится в Новосибирской области до 26 января, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Отменили рейсы, в том числе проходящие через Бердск.

«Уважаемые пассажиры по метеоусловиям отменены следующие рейсы:

24 января

Новосибирский автовокзал-Главный

12:15 Кемерово

12:25 Белово

12:25 Краснозерское

14:30 Барнаул

Автостанция «ЖД Вокзал»

11:40 Половинное

11:50 Белово

13:15 Краснозерское

14:05 Кыштовка

15:00 Барнаул

20:40 Кемерово

Автостанция «Речной Вокзал»

15:15 Барнаул Автостанция «Толмачево»

19:40 Кемерово

Автостанция «Юго-Западная»

11:40 Камень-на-Оби

12:05 Половинное

13:35 Краснозерское

25 января

Новосибирский автовокзал-Главный

06:40 Томск

08:10 Белово

08:40 Томск

09:10 Томск

12:15 Кемерово

Автостанция «ЖД Вокзал»

06:00 Томск

07:30 Кемерово АВ

07:30 Белово

07:40 Камень-на-Оби

08:00 Томск

09:50 Томск

11:00 Кемерово АВ

12:50 Кемерово

20:40 Кемерово АВ

Автостанция «Толмачево»

06:30 Кемерово АВ

10:10 Кемерово АВ

19:40 Кемерово АВ

Автостанция «Юго-Западная»

08:10 Камень-на-Оби

Электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на сайте nskavtovokzal.ru. Остальные билеты только в кассе места приобретения. То есть если вы купили билет на автостанции "ЖД Вокзал", то вы можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой», — говорится в сообщении автовокзала.