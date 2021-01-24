Отменил на два дня автобусные рейсы из-за сильных морозов автовокзал в Новосибирске

В воскресенье, 24 января, Новосибирский автовокзал сообщил об отмене большинства маршрутов из-за аномальных морозов. Температура до минус 40 продержится в Новосибирской области до 26 января, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Отменили рейсы, в том числе проходящие через Бердск.
«Уважаемые пассажиры по метеоусловиям отменены следующие рейсы:
24 января
Новосибирский автовокзал-Главный
12:15 Кемерово
12:25 Белово
12:25 Краснозерское
14:30 Барнаул
Автостанция «ЖД Вокзал»
11:40 Половинное
11:50 Белово
13:15 Краснозерское
14:05 Кыштовка
15:00 Барнаул
20:40 Кемерово
Автостанция «Речной Вокзал»
15:15 Барнаул Автостанция «Толмачево»
19:40 Кемерово
Автостанция «Юго-Западная»
11:40 Камень-на-Оби
12:05 Половинное
13:35 Краснозерское
25 января
Новосибирский автовокзал-Главный
06:40 Томск
08:10 Белово
08:40 Томск
09:10 Томск
12:15 Кемерово
Автостанция «ЖД Вокзал»
06:00 Томск
07:30 Кемерово АВ
07:30 Белово
07:40 Камень-на-Оби
08:00 Томск
09:50 Томск
11:00 Кемерово АВ
12:50 Кемерово
20:40 Кемерово АВ
Автостанция «Толмачево»
06:30 Кемерово АВ
10:10 Кемерово АВ
19:40 Кемерово АВ
Автостанция «Юго-Западная»
08:10 Камень-на-Оби
Электронные билеты можно вернуть только через личный кабинет на сайте nskavtovokzal.ru. Остальные билеты только в кассе места приобретения. То есть если вы купили билет на автостанции "ЖД Вокзал", то вы можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой», — говорится в сообщении автовокзала.