Задержали двух участниц Pussy Riot за наезд на полицейского в ходе незаконной акции в Москве 23 января

Пока Марии Алёхиной и Люсе Штейн инкриминируют административное правонарушение, уголовного дела не возбуждали. Они сбили правоохранителя, когда он пытался их задержать.

После наезда на полицейского задержаны две участницы Pussy Riot Алехина и Штейн

Участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн совершили наезд на полицейского на машине при попытке их задержания в ходе незаконного митинга в центре Москвы. Обе девушки доставлены в отделение полиции.

— Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Адвокат Алёхиной Дмитрий Захватов пояснил, что девушки находятся в ОМВД "Арбат". Пока им инкриминируют лишь административное правонарушение по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Уголовное дело не возбуждали.

В ходе незаконной акции в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января в Москве митингующие блокировали движение транспорта на нескольких улицах в центре города. В ходе беспорядков пострадало более 30 силовиков. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту насилия в отношении полицейских, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Есть пострадавшие и среди участников незаконных акций, сообщил Мосгорздрав.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене ему условного наказания на реальное.