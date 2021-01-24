Уволят росгвардейца, посмеявшегося над ударом ногой коллеги в живот женщине на акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ, - написал Хинштейн в Twitter.

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Росгвардеец, посмеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, сейчас находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После этого в сети появилось видео, на котором росгвардеец на видео смеется над этой ситуацией.

"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в Twitter.

Про ударившего женщину правоохранителя парламентарию неизвестно.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".