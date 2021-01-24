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Уволят росгвардейца, посмеявшегося над ударом ногой коллеги в живот женщине на акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

21:15 24.01.2021 Фото: Baza
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Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ, - написал Хинштейн в Twitter.

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Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Росгвардеец, посмеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, сейчас находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После этого в сети появилось видео, на котором росгвардеец на видео смеется над этой ситуацией.

"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в Twitter.

Про ударившего женщину правоохранителя парламентарию неизвестно.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

уволят росгвардейца ударил ногой в живот женщине
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От редакции

Кого еще нужно наказать?

Аноним, 24 января 2021 21:21
А вдруг этот россгвардеец окажется сыном Золотова?
А тот, который ударил и которого не могут найти - сыном (внуком-племянником) Шойгу?
Посмеют уволить или затолкают Хинштейну его поспешные слова обратно в рот?
Аноним, 24 января 2021 21:43
"Про ударившего женщину правоохранителя парламентарию неизвестно" - еще один пургу гонит. самому-то не смешно?
Аноним, 24 января 2021 21:48
НВР:
Того кто ударил.

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