Почему у некоторых коронавирус протекает особо тяжело - выяснили ученые

Названа причина тяжелого течения COVID-19

Ученые назвали новую причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом, пишет Nature, а прочло РИА Новости.

Отмечается, что специалисты выявили роль антител-"оборотней", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце.

"В отличие от цитокиновых штормов, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", — отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Специалисты обследовали 194 пациента и медицинских работника с COVID-19 различной степени тяжести на наличие широкого спектра аутоантител. Исследование показало, что SARS-CoV-2 может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма. У некоторых инфицированных обнаружились аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу, с которыми часто связаны последствия коронавируса.

Ученые намерены выяснить механизм выработки аутоантител, что, по их мнению, в дальнейшем поможет лечить последствия не только COVID-19, но и других вирусных заболеваний.