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Получившую от росгвардейца пинок в живот на незаконном шествии в поддержку Навального выписывают из больницы

21:45 24.01.2021 Фото: Baza
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Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении.

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Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.

пинок в живот уволят росгвардейца
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