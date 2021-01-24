24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального

21:56 24.01.2021
2

Министр напомнил, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

% name% title
Франция предложила ввести "действенные" санкции против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе выступил за "действенные" санкции в отношении РФ в связи с делом Алексея Навального, пишет РИА Новости.
Министр напомнил, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", - сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении РФ.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Французский министр в очередной раз призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания "отказом от верховенства права" и сказав, что такое недопустимо.

санкции Франция Алексей Навальный
Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие санкции введут против России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию "Лучший фильм"
23:30 24-01-2021
Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста
23:25 24-01-2021
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост
23:11 24-01-2021
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост
Сколько лет живет каждый знак Зодиака
23:00 24-01-2021
Сколько лет живет каждый знак Зодиака
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина 4
22:37 24-01-2021
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина
Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых
22:30 24-01-2021
Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых
Главные гадания в Татьянин день 25 января 2021 года на любовь, мужа и учебу
22:25 24-01-2021
Главные гадания в Татьянин день 25 января 2021 года на любовь, мужа и учебу
Обрушение рублю предрекают эксперты к концу января 2021 года
22:06 24-01-2021
Обрушение рублю предрекают эксперты к концу января 2021 года
Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года
22:00 24-01-2021
Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года
Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального
21:56 24-01-2021
Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального