Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального

Министр напомнил, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

Франция предложила ввести "действенные" санкции против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе выступил за "действенные" санкции в отношении РФ в связи с делом Алексея Навального, пишет РИА Новости.

Министр напомнил, что в понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, в том числе, будет обсуждаться ситуация с арестом Навального и тема санкций в отношении РФ.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", - сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о необходимости усиления санкций в отношении РФ.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Французский министр в очередной раз призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания "отказом от верховенства права" и сказав, что такое недопустимо.