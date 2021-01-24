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Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина

22:37 24.01.2021 Фото: https://t.me/teamnavalny
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"Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей [участвуют в протестах]", - заметил пресс-секретарь президента.

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23 января на несогласованные акции вышли тысячи людей во многих городах России На фото - Страстной бульвар

Раскачать ситуацию в России не получается, потому что президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС.

Комментируя, по его словам, "так называемые разоблачения" о якобы имеющемся у Путина дворце, представитель Кремля отметил, что они выгодны "тем, кто хочет дальше качать ситуацию", однако "на самом деле [она] не качается".

"Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - подчеркнул Песков, напомнив, что многие граждане проголосовали также за поправки в конституцию. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей [участвуют в протестах]", - заметил пресс-секретарь президента.

Он при этом подчеркнул, что "это тоже граждане России". "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может: это нарушение закона", - заключил представитель Кремля.

несогласованные акции Дмитрий Песков Алексей Навальный
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От редакции

Вы голосовали на выборах за кого?

Аноним, 24 января 2021 22:48
он вообще понмает что говорит
Аноним, 24 января 2021 22:58
несёт пургу,самая дорогая секретарша
Аноним, 24 января 2021 23:02
Неа
Аноним, 24 января 2021 23:02
НВР:
Они берега полностью попутали. Может теперь дойдёт до патриотов.

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