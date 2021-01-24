24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Свадьба

Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост

23:11 24.01.2021 Фото: Соцсети
0

Она призвала остерегаться тех, кто выдаёт себя за друзей, "а потом стреляет, не жалея". В комментариях многие выразили Кристине соболезнования.

% name% title
Мужчину и его брата расстреляли собственные друзья

Жительница Москвы, жениха которой на днях убили прямо на свадьбе, обратилась к погибшему с душераздирающими словами. Кристина пообещала, что попытается пережить случившееся горе, пишет https://life.ru

— Как я буду жить без тебя, мой милый мальчик?! Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю. Ты единственный мой. Вместе навсегда. Просто будь рядом, смотри на меня сверху, а я буду исполнять все наши мечты ради тебя, чтобы ты гордился мной. Спи спокойно, милый мой, а я буду стараться пережить эту боль, — написала девушка в "Инстаграме".

Она призвала остерегаться тех, кто выдаёт себя за друзей, "а потом стреляет, не жалея". В комментариях многие выразили Кристине соболезнования. Женщине пожелали сил и выдержки. Для некоторых гибель мужчины оказалась неожиданностью.

Ранее сообщалось, что убийство было совершено на второй день гуляний. СК возбудил по факту преступления уголовное дело. По данным ведомства, убийству предшествовал "конфликт между гостями".

жениха убили на свадьбе пост
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию "Лучший фильм"
23:30 24-01-2021
Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста
23:25 24-01-2021
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост
23:11 24-01-2021
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост
Сколько лет живет каждый знак Зодиака
23:00 24-01-2021
Сколько лет живет каждый знак Зодиака
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина 4
22:37 24-01-2021
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина
Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых
22:30 24-01-2021
Татьянин День 2021: Яркие поздравления в стихах и смс для любимых людей и хороших знакомых
Главные гадания в Татьянин день 25 января 2021 года на любовь, мужа и учебу
22:25 24-01-2021
Главные гадания в Татьянин день 25 января 2021 года на любовь, мужа и учебу
Обрушение рублю предрекают эксперты к концу января 2021 года
22:06 24-01-2021
Обрушение рублю предрекают эксперты к концу января 2021 года
Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года
22:00 24-01-2021
Главная молитва святой Татьяне в светлый праздник 25 января 2021 года
Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального
21:56 24-01-2021
Франция призывает ввести действенные санкции из-за задержания Алексея Навального