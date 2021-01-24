Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост

Она призвала остерегаться тех, кто выдаёт себя за друзей, "а потом стреляет, не жалея". В комментариях многие выразили Кристине соболезнования.

Мужчину и его брата расстреляли собственные друзья

Жительница Москвы, жениха которой на днях убили прямо на свадьбе, обратилась к погибшему с душераздирающими словами. Кристина пообещала, что попытается пережить случившееся горе, пишет https://life.ru

— Как я буду жить без тебя, мой милый мальчик?! Я навсегда останусь твоей женой. Я обещаю. Ты единственный мой. Вместе навсегда. Просто будь рядом, смотри на меня сверху, а я буду исполнять все наши мечты ради тебя, чтобы ты гордился мной. Спи спокойно, милый мой, а я буду стараться пережить эту боль, — написала девушка в "Инстаграме".

Она призвала остерегаться тех, кто выдаёт себя за друзей, "а потом стреляет, не жалея". В комментариях многие выразили Кристине соболезнования. Женщине пожелали сил и выдержки. Для некоторых гибель мужчины оказалась неожиданностью.

Ранее сообщалось, что убийство было совершено на второй день гуляний. СК возбудил по факту преступления уголовное дело. По данным ведомства, убийству предшествовал "конфликт между гостями".