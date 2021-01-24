Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста

Маргарита Юдина: Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом.

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Сотрудник Росгвардии, пнувший в живот жительницу Санкт-Петербурга 23 января во время несогласованной акции, пришел к ней в больницу с цветами и извинился.

-Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит ... Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была, — говорит он на записи, которую опубликовал телеграм-канал Mash.

Маргарита Юдина: Ну, это адреналин, вы когда идёте...

Полицейский: Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была...

Маргарита Юдина: Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом.

Рядом с полицейским некий женский голос говорит: "Он у нас парень хороший. Вы его простите!".