Школа – это не только уроки и в Экономическом лицее это прекрасно знают!

Вот уже четверть века мы помогаем ученикам становиться успешными, и даем отличный фундамент для самореализации в жизни.

Экономический лицей является многоуровневым образовательным центром

Мы всегда рады раскрывать, направлять и давать знания своим ученикам, ведь для каждого из нас школа является важнейшим, если не главным этапом жизни. Школа – это не только уроки, это еще и принятие новых правил, общественных норм. Это первый учитель, коллектив, первая любовь, взлеты и падения, которые закаляют маленького человека, а с течением времени дают огромный толчок для развития и становления гармоничной личности.

Вот уже четверть века мы помогаем ученикам становиться успешными, и даем отличный фундамент для самореализации в жизни.

И как писал Д. И Менделеев: «Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования».

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск