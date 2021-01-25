Зеркальная дата 12.02.2021: Что обязательно нужно сделать в мощную дату и что категорически запрещено, ответила нумеролог Юля Нахтигаль

В данную дату не рекомендуется проводить свадьбу, занимать деньги в долг. Нумеролог советует посвятить этот день достижению целей, а также сходить на массаж или на занятия спортом.

12.02.2021, дата-палиндром, зеркальная дата, нумерология

12 февраля 2021 года открывает широкие возможности для человека. Этот день-палиндром, зеркальная дата, которая читается одинаково как слева направо, так и справа налево. Считается, что в этот день можно увидеть важные события, которые перевернут вашу жизнь "с ног на голову".

О мощной энергетике 12 февраля "Курьер. Среда. Бердск" рассказала нумеролог, таролог и хиромант Юля Нахтигаль.

Что за дата 12.02.2021

- Число 12 в таро идет как «12 аркан таро Повешенный». Дата 12 февраля 2021 года - зеркальная и мощная дата. Число 12 само по себе несет вибрацию «управления». Еще издревле данное число "говорило за себя". Например, 12 богов греческого пантеона, 12 подвигов Геракла, 12 апостолов было у Христа, 12 имамов Мухаммеда и 12 колен в буддистском колесе перерождения. Число 12 несет в себе силу «перерождения и таинства»,- отметила Юля Нахтигаль.

Влияние зеркальной даты на судьбу человека

- Родившиеся малыши в такую дату будут обладать даром «управления». Таких малышей я называю поколением «игриков». Дети и сейчас отличаются умом и сообразительностью. А родившиеся 12 февраля 2021 года будут нести в себе двойную гениальность. Родившиеся в эту дату могут стать великими спортсменами, великими учеными или великими предсказателями. Девочки, родившиеся в такую дату, будут очень счастливыми в личной жизни и будут прекрасными мамочками в будущем. Для обычных людей дата 12.02.2021 может стать датой радости, датой для открытия чего-то нового и обретения чего-то интересного,- заявила эксперт.



Чем нельзя делать в зеркальную дату 12.02.2021

• заключать брак;

• ссориться с родными и близкими;

• давать в долг;



• самим брать в долг.

Чем можно заниматься в зеркальную дату 12.02.2021

• расслабиться;

• сходить на массаж;

• позаниматься спортом.

Также нумеролог Юля Нахтигаль подчеркнула, что зеркальная дата совпадает с Китайским Новым Годом, который преподносит удачу тем, кто верит, что в этот день все мечты сбываются.

- Желательно этот день посвятить своим мечтам, прописать цели и желания. Также рекомендуется сделать карту желаний. 12 февраля выпадает на Китайский Новый год. А в ночь Китайского Нового года рекомендуется именно делать карту желаний. Тогда все мечты точно сбудутся,- сообщила Юля Нахтигаль.

Убедитесь в том, что у вас нет никаких страхов, если вы хотите действительно выйти победителями 12 февраля 2021 года. Мысли материальны, поэтому любые действия подкрепляйте правильным настроем. Только так вы сможете стать успешнее и лучше.