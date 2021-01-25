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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 25 января отмечается 5 именин по церковному календарю

07:10 25.01.2021 Фото: pixabay
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По святцам 25 января отмечается 5 именин: 4 мужских и 1 женские.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»

Женщины

Татьяна от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)
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