Сегодня именины: 25 января отмечается 5 именин по церковному календарю

Мужчины
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Женщины
|Татьяна
|от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)