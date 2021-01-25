Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 января 2021 в России и мире

• Татьянин день (День студентов)
• День счастливых снеговиков
• День обращения апостола Павла
• День рождения МГУ имени М. В. Ломоносова
• Киберпонедельник в России
• День штурмана Военно-Морского Флота РФ
• День Генерального штаба ВС РФ
• День комьюнити-менеджера (Community Manager Appreciation Day)
• День собственной комнаты (A Room of One`s Own Day) - США
• День ирландского кофе (National Irish Coffee Day) - США
• День противоположности (National Opposite Day) - США
• День туризма (National Tourism Day) - Индия
• День питания (Food and Nutrition Day) - Индонезия
• День полиции (National Police Day) - Египет
• Ночь Бернса (Burns Night) - Шотландия
• День улучшения делового общения (Better Business Communication Day) - США
• День национальных героев - Каймановы острова
• День штата Флорида (National Florida Day) - США
• День фторида (Fluoride Day) - США
• День революции 2011 года (2011 Revolution Day) - Египет
• День Бетико Круса (Betico Croes Day) - Аруба
• День святой Двинвен (Saint Dwynwen`s Day) - Уэльс
• Именины у Петра, Саввы, Татьяны, Ильи, Макара
• День Татианы (Бабий кут)
Важные даты
1701 в Москве основана школа математических и навигацких наук.
1708впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»).
1721 Пётр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.
1763 указом Екатерины II учреждён Генеральный штаб Вооружённых сил Российской империи.
1852 первое представление «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.
1858 впервые исполнен «Свадебный марш» Ф. Мендельсона.
1878 русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой).
1924 открытие I зимних Олимпийских игр.
1924 вышел первый номер журнала «Смена».
1932 СССР и Польша подписали акт о ненападении.
1938 родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актёр.
1939 вокзал Новосибирск–Главный был принят Государственной комиссией в эксплуатацию.
1943 Воронеж освобожден от немецко–фашистских захватчиков.
1955 опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».
1964 в США запущен спутник «Эхо–2», установивший спутниковую связь между США и СССР.
1989 в эфире ЦТ появляется программа «Марафон–15» (ведущий Сергей Супонев).
1991 в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
1992 в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копьё современной конструкции дальше 90 метров.
1993 на орбитальной станции «Мир» прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака.
1995 запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США.
2004 на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend