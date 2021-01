Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 января 2021 в России и мире

25 января - День счастливых снеговиков

• Татьянин день (День студентов)

• День счастливых снеговиков

• День обращения апостола Павла



Важные даты

1701 в Москве основана школа математических и навигацких наук.

1708впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом («Геометрия»).

1721 Пётр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.

1763 указом Екатерины II учреждён Генеральный штаб Вооружённых сил Российской империи.

1852 первое представление «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.

1858 впервые исполнен «Свадебный марш» Ф. Мендельсона.

1878 русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой).



1918 на III Всероссийском съезде Советов принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».1924 открытие I зимних Олимпийских игр.1924 вышел первый номер журнала «Смена».1932 СССР и Польша подписали акт о ненападении.1938 родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актёр.1939 вокзал Новосибирск–Главный был принят Государственной комиссией в эксплуатацию.1943 Воронеж освобожден от немецко–фашистских захватчиков.1955 опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».1960 в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно–трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).1964 в США запущен спутник «Эхо–2», установивший спутниковую связь между США и СССР.1989 в эфире ЦТ появляется программа «Марафон–15» (ведущий Сергей Супонев).1991 в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.1992 в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копьё современной конструкции дальше 90 метров.1993 на орбитальной станции «Мир» прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака.1995 запуск метеорологической ракеты у побережья Норвегии поставил мир перед угрозой обмена ядерными ударами между Россией и США.2004 на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».

