Что нужно приготовить на Татьянин день и как гадать 25 января 2021 года?

Татьянин день совпадает с Днем студента 25 января, этот праздник сопровождается особыми обычаями, которые могут принести счастье в дом. Существуют определенные традиции, такие как приготовление каравая и гадание в данный период.
На Татьянин день 25 января есть масса обычаев, которые передаются из поколения в поколение, от матери к дочери. С самого рассвета с древних времен хозяйка дома после пробуждения умывается прохладной водицей и отправляется на кухню для приготовления каравая. Это традиционное блюдо походило на солнце и характеризовало именно его.
Каравай имеет сильную историю, его почитают с давних времен, без него не обходился не один праздник. Каравай занимал всегда почетное место в центре стола. После захода солнца не кушали каравай.
Древний рецепт приготовления каравая
Понадобится:
- молока – 2 ст.;
- яиц – 10 шт.;
- масла – ½ ст.;
- дрожжей – 1 ст. л.;
- муки – смотреть по тесту;
- сухари.
Готовится так
- Взять 2 стакана молока и вбить яйца (обязательно отделить желток от белка и взбить в разных емкостях).
- Масло растопить и добавить к остальным ингредиентам. После добавить дрожжи и муку. Тесто должно быть не густым.
- Тесто отправить подходить в теплое место.
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Пока тесто подходит, нужно взять деревянную ложку и стуча повторять слова: «Хлеб-батюшка, сытным утворяйся, расти-подымайся; как солнце, как белый свет на земле твердо стоят, землю хранят, так и ты всему моему роду-семейству на здоровьице, на добро, на любовь, на жизнь уродись».
- Форму для выпекания смазать маслом и присыпать сухарями. После чего отправить тесто на каравай.
Гадание на Татьянин день
Каравай был важным атрибутом праздника Дня Татьяны, по нему смотрели, что ждет в будущем семью или человека. Говорят, если на каравае поднимется холмик во время выпекания, то это предвестник удачи, вскоре жизнь изменится в лучшую сторону. Гладкий каравай говорил о хорошем годе впереди, который пройдет ровно без суеты и проблем.
Если каравай подгорел, то это хороший знак, который пророчил жизнь полную разных событий и перемен. Как только каравай остыл, его еще теплым ломали и давали каждому из семьи отведать, чтобы внести в жизнь тепло.
Источник: rsute.ru