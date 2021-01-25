Красивые пожелания 25 января с Татьяниным днем в прозе и невероятных картинках от всего сердца

Название свое он взял в честь святой Татианы Римской, которая всю жизнь посвятила богослужению.

Не забудьте поздравить своих Татьян с днем ангела

Татьянин день – церковный праздник, который отмечается 25 января. Название свое он взял в честь святой Татианы Римской, которая всю жизнь посвятила богослужению. С 1755 года в этот день празднуется еще и День студента. Конечно, на главное событие очень популярны поздравления с Татьяниным днем в прозе.

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний, морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовы всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

Танечка! Поздравляю тебя с Татьяниным днем! Желаю тебе вечной радости в душе, отличного настроения, звонкого смеха, улыбок, согревающих сердце и гармонии с окружающим миром. Пусть тебе всегда светит золотое солнышко, а вокруг постоянно цветут цветы! Будь прекрасна и счастлива!

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

Поздравляю с днем ангела, милая Татьяна! Желаю всегда оставаться прекрасным цветком. Пусть твоему росту способствуют теплые лучики счастья и нежные капли вдохновения. И пусть за тобой ухаживает любящий и внимательный садовник, с которым ты всегда будешь цвести.

В мире стало бы больше добра, счастья, тепла, улыбок, любви, красоты, если бы в нём было побольше таких замечательных, милых и нежных людей, как ты, Танюша. С праздником тебя, с именинами!

С Татьяниным днём! Пусть счастье будет огромным и бездонным, как вечное таинственное небо, ослепительным, как торжественная красота недостижимых ярких звёзд, лёгким и нежным, как невесомые облака, и незабываемым, как страстные поцелуи восходящего солнца!

С Днём Татьяны. Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днём.

Дорогая подруга, от всей души поздравляю тебя с Днем ангела, с Татьяниным днем. Хочу пожелать тебе наслаждаться жизнью по полной программе, не знать бед, огромного счастья, благополучия, позитивных эмоций. Пусть твои мечты исполняются, смело иди вперед и не оглядывайся назад. С праздником!

С праздником, Танечка, с Днем имени! Будь любимой и успешной, веселой и бодрой, цветущей и очаровательной, пусть путеводная звезда ведет тебя к светлым вершинам, к заветным мечтам, пусть рядом будут родные и близкие люди, а в душе живет оптимизм и надежда, пусть Небесная Заступница поможет тебе всего достичь и быть счастливой!

Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

Танюшка, привет! С праздником тебя, с днем ангела! Я тебе хочу пожелать успехов в учебе и в жизни, чтобы всё у тебя получалось, было крепкое здоровье и любовь. Всего тебе наилучшего!

С Татьяниным днем, очаровательная Танюшка! Будь невероятно прекрасной и всегда оптимистично настроенной, необычайно везучей и удивительно успешной! Пусть судьба дарит волшебные сюрпризы в виде заметных достижений и приятных событий, а добрый ангел за плечами хранит твое счастье!

Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.

Пусть Татьянин день-проказник принесет тебе шумное веселье и беззаботную радость! Окунись в головокружительные приключения этого праздника — почувствуй себя снова молодым и не обремененным повседневностью: пей дешевое вино, ешь пельмени и кути до утра… Надеюсь, у тебя хватит сил и здоровья, чтобы выдержать эти «испытания»!

В день ангела я желаю тебе только добра, море красочных моментов и сотни радостных событий! Пускай твоя улыбка с каждым днем сияет все ярче, а душа все больше и больше наполняется счастьем! Желаю, чтобы лучики удачи всегда светили тебе и все мечты становились реальной сказкой!

Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! Поздравляю вас с вашим днем ангела! Желаю вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. Желаю здоровья, любви и удачи!

В День Татьяны обычно желают радости, счастья, любви, удачи и успехов. Коллегам желают карьерного роста и материального благополучия. Все пожелания в прозе на день Татьяны особенны, главное, чтобы они шли от сердца и искренне. Поздравления на именины своими словами могут заставить получателя улыбнуться.

Хотим поздравить с этим замечательным праздником всех прекрасных женщин по имени Татьяна! Пусть горе и печаль вас обходят стороной, а счастье и любовь будут вашими верными спутниками на всю жизнь! Пускай ваши желания сбываются, а мечты превращаются в реальность. С праздником, дорогие именинницы!

Танечка! С днем ангела! Пусть святая покровительница всегда живет в твоем сердце. Пусть она разделяет с тобой радость и печаль, поднимает настроение и дает уверенность в завтрашнем дне. Пусть помогает тебе справляться с любыми трудностями и выходить из любой ситуации!

Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

Уважаемая Татьяна! От имени нашего дружного коллектива поздравляю вас с Днем ангела! Желаю вам всегда быть такой красивой и жизнерадостной! Пусть ваша лучезарная улыбка и дальше освещает наш офис и поднимает настроение окружающим! Желаю вам новых трудовых свершений и большого и чистого счастья в нерабочее время!

С Днем Ангела тебя, Татьяна, пусть Небесная покровительница радуется твоим талантам, стараниям, успехам, добрым делам, милосердным поступкам, пусть наградит тебя прекрасным самочувствием, оптимизмом, отличным настроением, искренними чувствами, везением и бесконечной энергией радости!

Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.

Любимая моя подруга! Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

Несравненная Танюша, в веселый февральский праздник твоих именин желаю волнительных грез, которые обязательно сбудутся, необычайных успехов, способных удивить своим размахом всех, любви, приносящей тебе беспечную улыбчивость, и неизменное ощущение счастья!

Татьяна, имя твое означает «устроительница». И не зря! Ты всегда добиваешься всего сама. В кругу нас — твоих друзей — ты общительна и раскована, ты душа компании. Пусть и дальше всё у тебя складывается, пусть здоровье не подводит, пусть любовь близких и друзей греет тебя! С именинами!

Дорогая Татьяна, поздравляю с днем ангела! Пускай он ходит по пятам и защищает от всего плохого. Желаю солнца, цветов, улыбок, вдохновения, хороших друзей и светлой любви. Пускай все в твоей жизни сложится замечательно, словно пазлы в интересную картину!

Источник: omolitvah.ru bonnycards.ru