С Татьяниным днем красивые пожелания и открытки от всего сердца в праздник 25 января 2021 года

Отправьте красивое пожелание самым близким людям, студентам, а также поздравьте всех девушек и женщин, которые носят прекрасное имя Татьяна.

Обязательно поздравьте вашу Татьяну с днем ангела

25 января отмечается Татьянин день. В православии это день памяти святой мученицы Татьяны Римской, которая отдала жизнь за веру в Иисуса Христа. В России в этот день также отмечается день студента. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.

Отправьте красивое пожелание самым близким людям, студентам, а также поздравьте всех девушек и женщин, которые носят прекрасное имя Татьяна. Даже самая маленькая частичка внимания будет приятна.

Поздравления с Татьяниным днем в стихах

С Днем Татьяны поздравляю! Бережет пускай она тебя, От невзгод пусть защищает, Дарит много света и тепла.

Пусть любовь цветет прекрасно, Словно райские, волшебные цветы. Солнце пусть блистает ясно, Исполняя все твои желанья и мечты.

Самая чудесная, прекрасная Татьяна! Тебя поздравить с именинами спешу. Пусть зимний ангел охраняет тебя нежно, Надёжно держит твою яркую звезду.

Желаю счастья, много смеха и веселья! Танцуй как прежде, улыбайся и мечтай. Возьми цветок, мой поцелуй и нежность. И в честь праздника — этот поздравок.

Ангел хранитель, Татьяну храни, В суетном мире ее береги, Крыльями нежными ты обними, Теплом и заботой ее награди, В пути не бросай и от бед сохрани, Рукою незримой путь укажи. С днем ангела, Таня, верь в чудеса, И ангел тогда не покинет тебя.

В Татьянин день хочу вам пожелать, Душой любить, улыбкою блистать, День Ангела — такой он светлый, чистый, Пусть окружают люди бескорыстные! Пусть ваши все сбываются мечты, И в жизни будет много доброты!

Я хочу в этот праздник, чтоб святая Татьяна Берегла всех, хранила от беды и обмана, Пусть подарит вам мудрость, опыт и знания И, конечно, исполнит все ваши желания.

Татьяна, с именинами тебя, Пусть сбудутся мечты твои скорее! Желаем жить, надеясь и любя, И красотой нас радовать своею!

С Днем Татьяны поздравляю От души тебе желаю Не грустить и не болеть С каждым днем лишь хорошеть!

В Татьянин день тебе привет — Из самых теплых слов букет. Тебе, прекрасной, дорогой. Ты украшаешь мир собой. Цвети всегда на радость нам, Твоим отзывчивым друзьям, Люби сама и будь любима, Ведь наша жизнь неповторима. Будь нашим солнышком всегда, Чтоб не грустила никогда.

Таня, Танечка, Татьяна, Светлый день твой наступил. Я тебе желаю счастья В этот ясный зимний день.

Пусть глаза твои сияют От сокровенных нежных слов, Пусть любовь твоя не тает, Пусть будет вечною Любовь.

Пусть ангел-хранитель помашет крылом. Будь счастлива, Таня, забудь о былом. Твои именины грустить не велят — Улыбки, веселье и радость сулят.

И пусть расстилается всюду зима, Твой праздник ничем не испортит она. Улыбки друзей излучают тепло, Тебя окружают любовь и добро!

В Татьянин день желаю счастья, Любви, удачи и участья. Пусть ветер горести развеет, И радость пусть в душе созреет!

Веселым будет настроенье, Уйдут тревоги, сожаленья. Январь укутает покровом, Чтоб были вы всегда здоровы!

Пусть крепчает январский мороз, День Татьяны отметим всерьез. Пусть несет он студентам удачу, Чтобы лихо решались задачи. А Татьянам сегодня улыбок И прекрасной судьбы без ошибок!

Я в Татьянин день желаю, Чтобы жизнь легко текла: Хоть крутая, хоть простая, Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни И карьере, и в любви. Лишь приятные сюрпризы Ты в судьбе своей лови.

Пусть в Татьянин день не стынет В сердце у тебя тепло, Пусть удача не покинет, Чтоб всегда тебе везло!

Поздравления с днем Татьяны в прозе

Если вы хотите поздравить близких вам людей своими словами, то вы можете скачать искренние пожелания на Татьянин день в прозе.

С Татьяниным днём! Пусть счастье будет огромным и бездонным, как вечное таинственное небо, ослепительным, как торжественная красота недостижимых ярких звёзд, лёгким и нежным, как невесомые облака, и незабываемым, как страстные поцелуи восходящего солнца!

Сегодня, в Татьянин день, хочу пожелать тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и много сил для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

С веселым праздником тебя! Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пускай в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю море позитива, успехов в делах и умопомрачительных достижений в учёбе! Пусть молодость в вас, бьёт ярким фонтаном счастья и благополучия! Большой и светлой любви вам и нерушимой дружбы на века!

В Татьянин день поздравляем Вас! Желаем, чтобы Святая покровительница охраняла и помогала, чтобы всегда верный путь указывала. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты исполняются.

Танечка! С днем ангела! Пусть святая покровительница всегда живет в твоем сердце. Пусть она разделяет с тобой радость и печаль, поднимает настроение и дает уверенность в завтрашнем дне. Пусть помогает тебе справляться с любыми трудностями и выходить из любой ситуации!

Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день станет принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню жизни! Пусть воздастся вам сторицей каждое ваше доброе дело! И пусть желание творить добро никогда вас не покинет во веки вечные!

Поздравляю с Днём Татьяны и от всей души желаю великолепия и доброты души, радости и чуткости сердца, невероятной и безупречной красоты, замечательных и бесподобных идей, невероятных и бравых сил, больших и несомненных успехов.

С праздником, дорогая Танечка, с Днем ангела! Ты носишь прекрасное, светлое имя. Желаю слышать его в разных формах: уменьшительно-ласкательной — от друзей и близких, по имени отчеству — коллег и партнеров и, непременно, с томным придыханием — от любимого.

Поздравляю и желаю в День Татьяны быть счастливым и весёлым человеком, всегда стремиться к своим идеалам и мечтам, достигать всех целей и желаний, совершать добро и получать взамен удачу, не терять юности души и любви сердца.

Любимая моя подруга! Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

С Днём Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.

Короткие СМС поздравления с Татьяниным днем

В век цифровых технологий становятся популярны пожелания, отправленные СМС или сообщением в мессенджерах, социальных сетях. С нашего православного портала вы можете бесплатно скачать короткие пожелания с днем Татьяны в виде SMS.

В День Татьяны, день прекрасный, В сердце пусть приходит счастье, В душу легкость пусть придет И подарок в жизни ждет.

Милая Танечка! Поздравляем с днем ангела и хотим искренне пожелать тебе встретить свою мужественную половинку! Пусть тебя ценят, понимают и дарят лучшие подарки. Будь счастлива!

Студент, тебя мы поздравляем, И в праздник твой, в Татьянин день, Тебе удачи мы желаем, Учиться было чтоб не лень!

С праздником, Танечка, тебя я поздравляю, Много-много счастья в жизни пожелаю, Чтобы дом твой за версту обходила беда, Чтоб улыбалась чаще ты сегодня и всегда!

В Татьянин день прошу святую, Чтобы от бед уберегла. Исполнит пусть мечту любую И сердце сохранит от зла.

В Татьянин день поздравляем Вас! Желаем, чтобы Святая покровительница охраняла и помогала, чтобы всегда верный путь указывала. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты исполняются.

В Татьянин день тебя я поздравляю. Счастливой быть всегда тебе желаю. Пусть ангел век твой бережно хранит От всех невзгод, печалей и обид.

С днём Татьяны поздравляем Всех студентов и Татьян! Счастья всем, любви желаем, И наполненный карман!

Поздравляю тебя, Татьяна, с твоими именинами. Желаю в День твоей святой божественной неувядающей красоты, ангельского терпения, райского наслаждения и Господнего благословения!

С Днем ангела, Татьяна, Любви тебе желанной, Событий долгожданных И будь счастливой самой!

С Днем Татьяны поздравляю, Много светлых дней желаю, Радости, любви тебе, Счастья женского в судьбе!

Источник: omolitvah.ru