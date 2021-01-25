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С Татьяниным днем красивые пожелания и открытки от всего сердца в праздник 25 января 2021 года

09:50 25.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отправьте красивое пожелание самым близким людям, студентам, а также поздравьте всех девушек и женщин, которые носят прекрасное имя Татьяна.

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Обязательно поздравьте вашу Татьяну с днем ангела

25 января отмечается Татьянин день. В православии это день памяти святой мученицы Татьяны Римской, которая отдала жизнь за веру в Иисуса Христа. В России в этот день также отмечается день студента. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.

Отправьте красивое пожелание самым близким людям, студентам, а также поздравьте всех девушек и женщин, которые носят прекрасное имя Татьяна. Даже самая маленькая частичка внимания будет приятна.

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Поздравления с Татьяниным днем в стихах

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С Днем Татьяны поздравляю! Бережет пускай она тебя, От невзгод пусть защищает, Дарит много света и тепла.

Пусть любовь цветет прекрасно, Словно райские, волшебные цветы. Солнце пусть блистает ясно, Исполняя все твои желанья и мечты.

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Самая чудесная, прекрасная Татьяна! Тебя поздравить с именинами спешу. Пусть зимний ангел охраняет тебя нежно, Надёжно держит твою яркую звезду.

Желаю счастья, много смеха и веселья! Танцуй как прежде, улыбайся и мечтай. Возьми цветок, мой поцелуй и нежность. И в честь праздника — этот поздравок.

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Ангел хранитель, Татьяну храни, В суетном мире ее береги, Крыльями нежными ты обними, Теплом и заботой ее награди, В пути не бросай и от бед сохрани, Рукою незримой путь укажи. С днем ангела, Таня, верь в чудеса, И ангел тогда не покинет тебя.

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В Татьянин день хочу вам пожелать, Душой любить, улыбкою блистать, День Ангела — такой он светлый, чистый, Пусть окружают люди бескорыстные! Пусть ваши все сбываются мечты, И в жизни будет много доброты!

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Я хочу в этот праздник, чтоб святая Татьяна Берегла всех, хранила от беды и обмана, Пусть подарит вам мудрость, опыт и знания И, конечно, исполнит все ваши желания.

Татьяна, с именинами тебя, Пусть сбудутся мечты твои скорее! Желаем жить, надеясь и любя, И красотой нас радовать своею!

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С Днем Татьяны поздравляю От души тебе желаю Не грустить и не болеть С каждым днем лишь хорошеть!

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В Татьянин день тебе привет — Из самых теплых слов букет. Тебе, прекрасной, дорогой. Ты украшаешь мир собой. Цвети всегда на радость нам, Твоим отзывчивым друзьям, Люби сама и будь любима, Ведь наша жизнь неповторима. Будь нашим солнышком всегда, Чтоб не грустила никогда.

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Таня, Танечка, Татьяна, Светлый день твой наступил. Я тебе желаю счастья В этот ясный зимний день.

Пусть глаза твои сияют От сокровенных нежных слов, Пусть любовь твоя не тает, Пусть будет вечною Любовь.

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Пусть ангел-хранитель помашет крылом. Будь счастлива, Таня, забудь о былом. Твои именины грустить не велят — Улыбки, веселье и радость сулят.

И пусть расстилается всюду зима, Твой праздник ничем не испортит она. Улыбки друзей излучают тепло, Тебя окружают любовь и добро!

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В Татьянин день желаю счастья, Любви, удачи и участья. Пусть ветер горести развеет, И радость пусть в душе созреет!

Веселым будет настроенье, Уйдут тревоги, сожаленья. Январь укутает покровом, Чтоб были вы всегда здоровы!

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Пусть крепчает январский мороз, День Татьяны отметим всерьез. Пусть несет он студентам удачу, Чтобы лихо решались задачи. А Татьянам сегодня улыбок И прекрасной судьбы без ошибок!

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Я в Татьянин день желаю, Чтобы жизнь легко текла: Хоть крутая, хоть простая, Но лишь к счастью чтоб вела.

Чтоб тебе везло по жизни И карьере, и в любви. Лишь приятные сюрпризы Ты в судьбе своей лови.

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Пусть в Татьянин день не стынет В сердце у тебя тепло, Пусть удача не покинет, Чтоб всегда тебе везло!

Поздравления с днем Татьяны в прозе

Если вы хотите поздравить близких вам людей своими словами, то вы можете скачать искренние пожелания на Татьянин день в прозе.

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С Татьяниным днём! Пусть счастье будет огромным и бездонным, как вечное таинственное небо, ослепительным, как торжественная красота недостижимых ярких звёзд, лёгким и нежным, как невесомые облака, и незабываемым, как страстные поцелуи восходящего солнца!

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Сегодня, в Татьянин день, хочу пожелать тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и много сил для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!

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Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

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С веселым праздником тебя! Праздником всех студентов, праздником молодости, красоты и душевного веселья. Пускай в этот праздничный день, уходящий своими корнями во глубину веков, ты отдохнешь всей душой и воплотишь в жизнь свои самые смелые мечты и желания.

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Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю море позитива, успехов в делах и умопомрачительных достижений в учёбе! Пусть молодость в вас, бьёт ярким фонтаном счастья и благополучия! Большой и светлой любви вам и нерушимой дружбы на века!

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В Татьянин день поздравляем Вас! Желаем, чтобы Святая покровительница охраняла и помогала, чтобы всегда верный путь указывала. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты исполняются.

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Танечка! С днем ангела! Пусть святая покровительница всегда живет в твоем сердце. Пусть она разделяет с тобой радость и печаль, поднимает настроение и дает уверенность в завтрашнем дне. Пусть помогает тебе справляться с любыми трудностями и выходить из любой ситуации!

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Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день станет принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню жизни! Пусть воздастся вам сторицей каждое ваше доброе дело! И пусть желание творить добро никогда вас не покинет во веки вечные!

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Поздравляю с Днём Татьяны и от всей души желаю великолепия и доброты души, радости и чуткости сердца, невероятной и безупречной красоты, замечательных и бесподобных идей, невероятных и бравых сил, больших и несомненных успехов.

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С праздником, дорогая Танечка, с Днем ангела! Ты носишь прекрасное, светлое имя. Желаю слышать его в разных формах: уменьшительно-ласкательной — от друзей и близких, по имени отчеству — коллег и партнеров и, непременно, с томным придыханием — от любимого.

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Поздравляю и желаю в День Татьяны быть счастливым и весёлым человеком, всегда стремиться к своим идеалам и мечтам, достигать всех целей и желаний, совершать добро и получать взамен удачу, не терять юности души и любви сердца.

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Любимая моя подруга! Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

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С Днём Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.

Короткие СМС поздравления с Татьяниным днем

В век цифровых технологий становятся популярны пожелания, отправленные СМС или сообщением в мессенджерах, социальных сетях. С нашего православного портала вы можете бесплатно скачать короткие пожелания с днем Татьяны в виде SMS.

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В День Татьяны, день прекрасный, В сердце пусть приходит счастье, В душу легкость пусть придет И подарок в жизни ждет.

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Милая Танечка! Поздравляем с днем ангела и хотим искренне пожелать тебе встретить свою мужественную половинку! Пусть тебя ценят, понимают и дарят лучшие подарки. Будь счастлива!

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Студент, тебя мы поздравляем, И в праздник твой, в Татьянин день, Тебе удачи мы желаем, Учиться было чтоб не лень!

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С праздником, Танечка, тебя я поздравляю, Много-много счастья в жизни пожелаю, Чтобы дом твой за версту обходила беда, Чтоб улыбалась чаще ты сегодня и всегда!

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В Татьянин день прошу святую, Чтобы от бед уберегла. Исполнит пусть мечту любую И сердце сохранит от зла.

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В Татьянин день поздравляем Вас! Желаем, чтобы Святая покровительница охраняла и помогала, чтобы всегда верный путь указывала. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты исполняются.

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В Татьянин день тебя я поздравляю. Счастливой быть всегда тебе желаю. Пусть ангел век твой бережно хранит От всех невзгод, печалей и обид.

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С днём Татьяны поздравляем Всех студентов и Татьян! Счастья всем, любви желаем, И наполненный карман!

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Поздравляю тебя, Татьяна, с твоими именинами. Желаю в День твоей святой божественной неувядающей красоты, ангельского терпения, райского наслаждения и Господнего благословения!

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С Днем ангела, Татьяна, Любви тебе желанной, Событий долгожданных И будь счастливой самой!

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С Днем Татьяны поздравляю, Много светлых дней желаю, Радости, любви тебе, Счастья женского в судьбе!

Источник: omolitvah.ru

25 января день ангела день студента поздравления татьянин день
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Поздравляем с Днём Татьяны!

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