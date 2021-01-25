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Татьянин день 2021 молитва студентам, девушкам, женщинам. Что просить у защитницы великомученицы Татьяны?

10:33 25.01.2021 Фото: supersolnishco.net
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Христианская молитва Великомученице Татьяне поможет укрепить силы тех, кто слаб или болен. Не даст пасть духом людям, находящимся в заключении.

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Икона
Сюжет: Православные обряды
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Татьянин день 2021 молитва студентам, девушкам, женщинам. Что просить у защитницы великомученицы Татьяны?25 января - День обращения апостола Павла: История "одного из столпов христианства"Ещё 725 новостей

Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье – ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татиана осталась девою и стала диаконисой. Во времена Александра Севера была вместе со своим отцом замучена. Во время мучений Господь через нее явил немало дивных и великих чудес, посрамивших идолопоклонничество.

Что просить у защитницы великомученицы Татьяны?

Девочки и женщины, с именем Татьяна, должны знать, что у них есть православная защитница. Сильной молитвой святой мученице Татьяне просят о защите в юности, о безболезненной и безбедной старости. Просят ее избавить от телесных и душевных травм, молят о даровании терпения и об избавлении от греха.

Укрепляющая молитва мученице Татьяне

Христианская молитва Великомученице Татьяне поможет укрепить силы тех, кто слаб или болен. Не даст пасть духом людям, находящимся в заключении. Если в достижении цели не хватает силы воли, то для укрепления характера,- достаточно вспомнить пример жизнь святой Татьяны, ту крепость духа и силу, что она проявила, не отказавшись от Христа. Молитва святой Татьяне помогает в самых разных ситуациях. Она является покровительницей студентов, — если обучение дается с трудом, или знания плохо усваиваются, нужно чудотворной молитвой св Татьяну попросить о помощи.

Молитва мученице Татиане Римской

О, святая мученице Татиано, приими ныне нас, молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих (имена), да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как правильно произнести молитву Святой великомученице Татьяне

Молитву нужно читать перед иконой Божией Матери “Скоропослушница”, которую считают чудотворной. Ее написали на Святой Горе Афон и хранится она в монастыре Дохиар в Греции. Икона помогает при различных тяжелых расстройствах со здоровьем, при бедах и неудачах, просьбах о помощи в чем — то очень важном.

Рано утром, только встав с постели, нужно подумать о самом заветном своем желании и от всей души говорить слова молитвы.

Короткая молитва святой мученице Татиане о защите и помощи

Моли Бога о мне, святая угоднице Божья Татьяна, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Молитва на Татьянин день к Божьей Матери Скоропослушнице

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя непотребнаго, ко святой иконе Твоей припадающа: услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Твоему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественныя благодати своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрые дела и укрепит работати ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго своего царствия.

О Преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков.

Аминь.

Молитва Святой Татьяне об успешной сдаче экзамена

С этими молитвами можно обратиться к святым за помощью на экзамене, зачете контрольной или диктанте:

  • в институте, университете
  • в ГАИ (ГИБДД) на письменном экзамене ПДД и в сдаче вождения.

Молиться можно за себя и за своего ребенка.

О, святая мученице Татиано, невесто Сладчайшего Жениха Твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия!

Страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней!

От дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая!

Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным, и не отвергай молений наших!

Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей веди нас, Ангельское охранение испроси у Бога нам.

Наши раны и язвы телесныя сотвори безболезненны, в злострадании терпение даруй.

Греховныя язвы уврачуй.

Юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози!

Поминай наши скорби, и отраду даруй!

Посети нас, сущих в темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы!

Не оставь нас сирых!

Да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Источник: supersolnishco.net

25 января молитва молиться студентам татьянин день
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