7 страшных последствий ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́)

Тысячи детей рождаются при помощи экстракорпорального оплодотворения. Метод ЭКО предполагает сильнейшую гормонотерапию с целью появления как можно большего количества яйцеклеток. Сейчас мы рассмотрим, какие же риски для женского здоровья несет данная процедура.

Рак яичников

После ЭКО, повышается риск, заболевания раком яичников на 30%. Зафиксировано, что рак может появиться в течении трех лет, как было проведено ЭКО. Ученые предполагают, что на это влияет стимуляция овуляции: а точнее, в фолликулах происходит образование слишком большого количества яйцеклеток. Рак яичников, входит в пятерку самых частых онкологических заболеваний женских половых органов.

Кардиомиопатия

Это означает заболевание сердечной мышцы, она проявляется: сильной отечностью ног, появлением острых(колких) болей в сердце, быстрым утомлением. Виной этому способствует – прием гормонов в очень больших дозах (и эстрогенов). Начинается нарушение обмена в крови при их повышении, вместе с этим слабеют мышцы. Также женские гормоны способствуют повышенной свёртываемости крови. При подготовке к ЭКО в организме женщины, начинается накопление большого запаса эстрогена. Это считается достаточно вредным фактором, потому что гормон может повысить проницаемость сосудов.

Нарушения щитовидной железы

Эта функция, нарушается путем наблюдаемой овариальной гиперстимуляции: она нужна, чтобы смогло созреть большое количество жизнеспособных яйцеклеток. Поэтому из-за этого сильно повышается риск развития аутоиммунного тиреоидина. Она не может справиться с таким количество гормонов, поступающими снаружи при стимуляции яичников, поэтому и происходит снижение работоспособности щитовидных желез.

Почечная недостаточность

Это состояние организма, при котором почки, больше не функционируют так, чтобы у них была возможность, поддерживать здоровье. По истечению определенного времени, они имеют возможность утратить свою способность обеспечивать очищение организма, и соответственно нормальную работу. Данное заболевание, связано с не малой дозой эстрогенов, которые способствуют сгущению крови и, соответственно, уменьшают ее объем в теле.

Повышенная активность яичников

В яичниках находятся фолликулы, или пузырьки. Все они, каждый в отдельности, представляет собой яйцеклетку, которую окружает несколько слоев другой ткани. В процессе ежемесячного менструального цикла один из фолликулов созревает, а затем лопается и освобождает яйцеклетку — это процесс происходит раз в месяц, который называют — овуляцией. Если же фолликул созрел, но не участвовал в овуляции, может сформироваться киста — полость, в которой накапливается жидкость.

Синдром гиперстимуляции суперовуляции яичников, обнаруживают у 14% женщин, которые решились на процедуру ЭКО.

Перекрутка яичника

После того, как проведут гормональную стимуляцию, недоброжелательные последствия ЭКО, скорее всего, дадут о себе знать, путем увеличения яичников. Также возникает такое, что яичники перекручиваются на своих связках, в связи с этим, кровообращение в яичниках останавливается. Терапия производится путем операционного вмешательства, а если вовремя не вылечить, то могут диагностировать некроз яичника.

Разрыв кисты яичника

Когда происходит гормональная терапия — ЭКО в яичниках образуется множество кист. Если их вскрыть, может начаться сильное кровотечение. При обильной потери крови, начинается сильнейшая слабость, кружится голова, бледнеет кожа, учащается сердцебиение. Если при подготовке возникают негативные последствия ЭКО, необходимо в срочном порядке посетить врача. Оно может угрожать не только здоровью, но и жизни.

Источник: navalnyfals.com