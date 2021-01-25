25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?

08:20 25.01.2021 Фото: omolitvah.ru
0

В житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!

% name% title
Татиана была родом из знатной римской семьи, где почитали Христа и воспитали девочку в верности Христовой вере и благочестии
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?Какой сегодня церковный праздник? История святой в светлый день 25 января 2021 годаЕщё 723 новостей

Праздник 25 января.

В поколении наших бабушек имя Татьяна было самым популярным среди женских имен, скорее всего, благодаря пушкинскому «Евгению Онегину». Первой известной носительницей этого имени была святая мученица Татиана Римская, которую икона святой Татьяны изображает в виде прекрасной девушки. Однако, несмотря на свою молодость, Татиана проявила такую же стойкость в отстаивании христианской веры, как и мученики-мужчины.

Житие и подвиг святой Татианы

Татиана была родом из знатной римской семьи, где почитали Христа и воспитали девочку в верности Христовой вере и благочестии. Татиана решила посвятить всю свою жизнь Христу и дала обет целомудрия. Ее доброта не знала границ: она помогала сирым и убогим пищей, одеждой и молитвой, лечила больных, и за свою праведную жизнь стала первой в истории христианства диакониссой (до этого дьяконами могли быть только мужчины).

Во времена императора Александра Севера (правил с 222 по 235 гг.) начались новые гонения на христиан. Татиана никогда не скрывала своей веры, она пользовалась широкой известностью, поэтому неудивительно, что ее схватили одной из первых и попытались заставить преклониться перед статуей Аполлона в его храме. Однако молитва, вознесенная Татианой Истинному Господу, вызвала землетрясение, во время которого часть храма обрушилась, а сама статуя была низвергнута и разбилась.

Тогда Татиану обрекли на пытки, во время которых она продолжала молиться и сохраняла стойкость. Когда в ходе пыток к ней слетели четыре ангела и с небес раздался глас, ободряющий Татиану, ее палачи были потрясены явленными чудесами и тут же уверовали в Христа, за что их самих казнили.

В житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!

Судьи решили, что это произошло благодаря волхованию с использованием волос, остригли Татиане ее прекрасные длинные волосы и, приведя в храм Зевса, заперли ее там. Когда же через три дня жрецы явились в храм для жертвоприношения, то статуя Зевса оказалась разбитой, а Татиана невредимойВ житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!.

Видя, что пытки ни к чему не привели, судьи вынесли святой и ее отцу смертный приговор, и 12 января 226 года им отрубили головы.

Описание иконы св. Татьяны

На поясной иконе Татьяна великомученица изображается как прекрасная девушка. На лице ее написаны кротость, смирение и, в то же время, стойкость, позволившая ей вынести страшные пытки. В правой ее руке крест как символ мученичества и верности вере Христовой, в левой – свиток с молитвой. С давних пор икона «Святая мученица Татьяна» почитается в память святой страстотерпицы, претерпевшей смертные муки за свою верность христианской вере.

Значение иконы «Святая Татьяна»

Особым почитанием пользуется икона святой Татьяны в России, и это не случайно: Татьянин день, который приходится по новому стилю на 25 января, празднуется у нас как день студентов, так как именно в этот день императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Таким образом, икона св. Татьяны имеет особое значение для студентов МГУ.

Каждая новорожденная, нареченная этим именем, должна получить именную икону Татьяна, которая будет оберегать и хранить ее, а впоследствии, когда девочка подрастет, родителям обязательно нужно будет поведать ей историю святой.

В чем помогает икона св. Татьяны

Св. Татиана занималась не только богоугодными делами, но и духовным просветительством, поэтому ее почитают как покровительницу образования, наук и всех тех, кто их постигает. Молитва перед иконой святой помогает в учебе и успешной сдаче экзаменов, но лишь тем, кто верует в Бога и не ленится учиться.

Святая Татьяна

При МГУ им. Ломоносова есть храм св. Татьяны, где всегда многолюдно в период сессии. Она помогает не только студентам, но и школьникам, особенно абитуриентам.

Источник: omolitvah.ru

в чем помогает икона история молиться святая татьяна МГУ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что хотели бы попросить сегодня у Святой Татианы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приметы в Татьянин день 25 января 2021 года
08:33 25-01-2021
Приметы в Татьянин день 25 января 2021 года
Что ждет школьников в 2021 году: Какой будет итоговая аттестация?
08:30 25-01-2021
Что ждет школьников в 2021 году: Какой будет итоговая аттестация?
Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?
08:20 25-01-2021
Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?
Магнитная буря 25 января 2021 года: прогноз для метеозависимых на весь день по часам
08:18 25-01-2021
Магнитная буря 25 января 2021 года: прогноз для метеозависимых на весь день по часам
Как определить коронавирус по языку, рассказал ученый
08:15 25-01-2021
Как определить коронавирус по языку, рассказал ученый
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 25-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 25 января 2021 года для всех знаков зодиака
Потеряны документы на автомобиль KIA Optima
08:05 25-01-2021
Потеряны документы на автомобиль KIA Optima
Погибли в авиакатастрофе президент и четыре футболиста бразильского "Пальмаса"
08:00 25-01-2021
Погибли в авиакатастрофе президент и четыре футболиста бразильского
Что строго нельзя делать 25 января 2021 года в Татьянин день? Можно ли работать?
07:50 25-01-2021
Что строго нельзя делать 25 января 2021 года в Татьянин день? Можно ли работать?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 января 2021 в России и мире
07:40 25-01-2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 января 2021 в России и мире