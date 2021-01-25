Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?

В житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!

Татиана была родом из знатной римской семьи, где почитали Христа и воспитали девочку в верности Христовой вере и благочестии

Праздник 25 января.

В поколении наших бабушек имя Татьяна было самым популярным среди женских имен, скорее всего, благодаря пушкинскому «Евгению Онегину». Первой известной носительницей этого имени была святая мученица Татиана Римская, которую икона святой Татьяны изображает в виде прекрасной девушки. Однако, несмотря на свою молодость, Татиана проявила такую же стойкость в отстаивании христианской веры, как и мученики-мужчины.

Житие и подвиг святой Татианы

Татиана была родом из знатной римской семьи, где почитали Христа и воспитали девочку в верности Христовой вере и благочестии. Татиана решила посвятить всю свою жизнь Христу и дала обет целомудрия. Ее доброта не знала границ: она помогала сирым и убогим пищей, одеждой и молитвой, лечила больных, и за свою праведную жизнь стала первой в истории христианства диакониссой (до этого дьяконами могли быть только мужчины).

Во времена императора Александра Севера (правил с 222 по 235 гг.) начались новые гонения на христиан. Татиана никогда не скрывала своей веры, она пользовалась широкой известностью, поэтому неудивительно, что ее схватили одной из первых и попытались заставить преклониться перед статуей Аполлона в его храме. Однако молитва, вознесенная Татианой Истинному Господу, вызвала землетрясение, во время которого часть храма обрушилась, а сама статуя была низвергнута и разбилась.

Тогда Татиану обрекли на пытки, во время которых она продолжала молиться и сохраняла стойкость. Когда в ходе пыток к ней слетели четыре ангела и с небес раздался глас, ободряющий Татиану, ее палачи были потрясены явленными чудесами и тут же уверовали в Христа, за что их самих казнили.

В житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!

Судьи решили, что это произошло благодаря волхованию с использованием волос, остригли Татиане ее прекрасные длинные волосы и, приведя в храм Зевса, заперли ее там. Когда же через три дня жрецы явились в храм для жертвоприношения, то статуя Зевса оказалась разбитой, а Татиана невредимойВ житии святой Татианы описано много эпизодов ее мученичества. Так, когда ее бросили на съедение льву, святая его усмирила!.

Видя, что пытки ни к чему не привели, судьи вынесли святой и ее отцу смертный приговор, и 12 января 226 года им отрубили головы.

Описание иконы св. Татьяны

На поясной иконе Татьяна великомученица изображается как прекрасная девушка. На лице ее написаны кротость, смирение и, в то же время, стойкость, позволившая ей вынести страшные пытки. В правой ее руке крест как символ мученичества и верности вере Христовой, в левой – свиток с молитвой. С давних пор икона «Святая мученица Татьяна» почитается в память святой страстотерпицы, претерпевшей смертные муки за свою верность христианской вере.

Значение иконы «Святая Татьяна»

Особым почитанием пользуется икона святой Татьяны в России, и это не случайно: Татьянин день, который приходится по новому стилю на 25 января, празднуется у нас как день студентов, так как именно в этот день императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Таким образом, икона св. Татьяны имеет особое значение для студентов МГУ.

Каждая новорожденная, нареченная этим именем, должна получить именную икону Татьяна, которая будет оберегать и хранить ее, а впоследствии, когда девочка подрастет, родителям обязательно нужно будет поведать ей историю святой.

В чем помогает икона св. Татьяны

Св. Татиана занималась не только богоугодными делами, но и духовным просветительством, поэтому ее почитают как покровительницу образования, наук и всех тех, кто их постигает. Молитва перед иконой святой помогает в учебе и успешной сдаче экзаменов, но лишь тем, кто верует в Бога и не ленится учиться.

Святая Татьяна

При МГУ им. Ломоносова есть храм св. Татьяны, где всегда многолюдно в период сессии. Она помогает не только студентам, но и школьникам, особенно абитуриентам.

Источник: omolitvah.ru