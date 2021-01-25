Что строго нельзя делать 25 января 2021 года в Татьянин день? Можно ли работать?

Запрещено выкидывать мусор из своей комнаты, чтобы вместе с ним не выкинуть накопленные знания, что чревато провалом экзаменов.

Издавна считается, что в этот день нельзя ссориться, жаловаться и отказывать в помощи нуждающимся

25 января православная церковь почитает святую мученицу Татьяну, а в народе отмечают День студента. Узнаем, что нельзя делать 25 января. Издавна считается, что в этот день нельзя ссориться, жаловаться и отказывать в помощи нуждающимся.

Родителям запрещено ругать, а тем более – поднимать руку на детей. Святая Татьяна может наслать на таких родителей неприятности и горести.

Нежелательно находиться в неубранном доме, но и заниматься уборкой нельзя . Лучше сделать всю домашнюю работу заранее и посвятить время молитве. Если возможно лучше отложить все дела сегодня.

Студентам не разрешается рассказывать о своих успехах в учебе, иначе может ухудшиться успеваемость или отношения с преподавателями.

Также запрещено выкидывать мусор из своей комнаты, чтобы вместе с ним не выкинуть накопленные знания, что чревато провалом экзаменов.

Источник: izvmor.ru