Магнитные бури в феврале 2021: Первый удар произойдет уже 1 февраля. Сколько дней всего продлится буря?

На протяжении 2 дней 1 и 2 февраля 2021 года магнитная буря будет на уровне G3 и может вызывать тревожность, перепады настроения, бессонницу, скачки давления и ухудшение общего самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии Солнца ФИАН сильная магнитная буря настигнет метеозависимых в первый день февраля. Сила воздействия грядущей магнитной бури составит 3 балла из 5 возможных. Уровень данной бури считается средним по опасности, но может доставить немало неудобств для чувствительных и зависимых от погоды людей, а так же для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

На протяжении 2 дней 1 и 2 февраля 2021 года магнитная буря будет на уровне G3, т.е. может вызвать тревожность, перепады настроения, головокружения, бессонницу, скачки давления и ухудшение общего самочувствия.

На данный момент, вплоть до 20 февраля больше магнитных бурь не предвидится. В эти числа метеозависимым смодет навредить только первая буря месяца с 1 по 2 февраля 2021 года.