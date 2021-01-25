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Магнитные бури в феврале 2021: Первый удар произойдет уже 1 февраля. Сколько дней всего продлится буря?

12:50 25.01.2021 Фото: lebedev.ru
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На протяжении 2 дней 1 и 2 февраля 2021 года магнитная буря будет на уровне G3 и может вызывать тревожность, перепады настроения, бессонницу, скачки давления и ухудшение общего самочувствия. 

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Прогноз магнитных бурь на 27 дней

По данным Лаборатории Рентгеновской Астрономии  Солнца ФИАН сильная магнитная буря настигнет метеозависимых  в первый день февраля. Сила воздействия грядущей магнитной бури составит 3 балла из 5 возможных. Уровень данной бури считается средним по опасности, но может доставить  немало неудобств для чувствительных и зависимых от погоды людей, а так же для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

На протяжении 2 дней 1 и 2 февраля 2021 года магнитная буря будет на уровне G3, т.е. может вызвать тревожность, перепады настроения, головокружения, бессонницу, скачки давления и ухудшение общего самочувствия.

На данный момент, вплоть до 20 февраля больше магнитных бурь не предвидится. В эти числа метеозависимым смодет навредить  только первая буря месяца с 1 по 2 февраля 2021 года.

27 дней геомагнитная буря магнитные бури метеозависимость метеозависимые люди прогноз
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