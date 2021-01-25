Киберпонедельник в России отмечается 25 января 2021 года. Что это за день?

Киберпонедельник (Cyber Monday) – одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 25 января.

Как известно, Киберпонедельник (Cyber Monday) – одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.

За рубежом Киберпонедельник, который, кстати, ведёт свою историю из США, наступает в понедельник после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет. А поскольку Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним из самых оживленных дней торговли для интернет-магазинов, большинство их которых предлагают своим покупателям реально грандиозные скидки.

К тому же стремительное распространение мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров – также влияет на всё растущую популярность Киберпонедельника. Всё это позволяет делать онлайн-покупки легко и с удовольствием, без стояния в очередях и толкания в магазинах. Поэтому не удивительно, что сегодня Киберпонедельник известен и пользуется популярностью (как у продавцов, так и покупателей) во многих странах мира, хотя не везде он «привязан» к Чёрной пятнице и проводится в разные числа года.

Так, в России первый «Киберпонедельник» прошёл 28 января 2013 года и продолжался сутки. Но он никак не был привязан к «Чёрной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали её шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», М.Видео и «Эльдорадо».

По словам организаторов, для онлайн-ритейлеров этот российский Киберпонедельник прошёл вполне успешно – количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычному дню, оборот составил более 350 млн. рублей.

В январе 2014 года Киберпонедельник решено было повторить, в нём приняли участие уже 51 компания. С тех пор он проходит ежегодно, количество участников – интернет-магазинов растёт. В 2021 году заявлено о более 200 магазинах-участниках акции.

Организует распродажу, как и прежде, АКИТ при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Каждая компания, участвующая в Киберпонедельнике, самостоятельно определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акции. Но, по правилам организаторов, те компании, которые желают принять участие в акции, должны следовать установленным правилам и рекомендациям.

Но надо отметить, что пока масштабы российского Киберпонедельника, по сравнению с западными аналогами, весьма скромные. Причин тому несколько – интернет в российских регионах даже сегодня ещё не везде доступен, в некоторые населенные пункты интернет-магазины не берутся совершать доставку, не все онлайн-сервисы предлагают «белую» продукцию, а потому не могут снижать и без того низкие цены на товар и т.д. Поэтому главной целью проведения данной акции в России является стимулирование развития интернет-торговли.

Источник: calend.ru