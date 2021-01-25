День штурмана Военно-Морского Флота России 25 января 2021 года: История и Теплые поздравления в праздник

Многие известные флотоводцы начинали воинскую службу с должности штурмана корабля. Среди них и адмиралы, заложившие основу современного флота России, такие как: С.Горшков, В.Михайлин, А.Михайловский.

С Днем штурмана ВМФ - 25 января 2021 года

Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональный праздник — День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации — военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов.

Раньше День штурмана ВМФ праздновался в день весеннего (20-21 марта) и день осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света — Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе.

Но с 1997 года, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», День штурмана Военно-Морского Флота отмечается 25 января, в день основания штурманской службы Российского флота.

Необходимость подготовки отечественных капитанов и штурманов возникла с началом строительства в России военного флота. Реализацией этой идеи стало создание в Москве Школы математических и навигацких наук в Сухаревой башне. В указе Петра I от (12) 23 января 1701 года было сказано: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Этот день является датой основания штурманской службы российского флота, но официальное празднование установлено на 25 января.

Заметим, что император Петр I также издал Устав, в котором были прописаны некоторые основные правила и ограничения для штурманов: «Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают» или «Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать, ибо они своим гнусным видом, всю баталию расстраивают».

Многие известные флотоводцы начинали воинскую службу с должности штурмана корабля. Среди них и адмиралы, заложившие основу современного флота России, такие как: С.Горшков, В.Михайлин, А.Михайловский и многие другие. В истории великих географических открытий имена штурманов стоят в одном ряду с командирами кораблей и адмиралов. Только в Приморском крае имена штурманов российского флота увековечены в названиях 64 мысов, 12 островов, 3 полуостровов, 9 бухт.

Профессия корабельного и флагманского штурмана считается особенно трудной и ответственной, а также, как записано в Правилах организации штурманской службы на кораблях ВМФ: «работа штурмана в походе носит творческий характер». Причем сегодня речь идет о штурманской службе не только ВМФ, но и всего флота России.

По традиции, в этот день командование ВМФ поздравляет всех штурманов российского флота с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся удостаиваются наград, поощрений и благодарностей.

Теплые слова в праздник



Сей сложный праздник мы отметим от души.



Пусть все дороги будут дивно хороши.

Желаем вам работы легкой и душевной.

Желаем вам погоды будто на заказ.

И пусть найдется глобус истинно волшебный,

Который сможет отмечать пути на глаз. В день штурмана мы ВМФ поздравим дружно,Сей сложный праздник мы отметим от души.Пусть перед вами будет небо безоружно,Пусть все дороги будут дивно хороши.Желаем вам работы легкой и душевной.Желаем вам погоды будто на заказ.И пусть найдется глобус истинно волшебный,Который сможет отмечать пути на глаз.



Но штурман на флоте военно- морском

Сегодня особенно ценный мужчина



И в честь его должности, важной и нужной

В его день профессии скажем слова,

Которые, лишь подчеркнут нашу гордость и -

Всем штурманам слава, почет и хвала.

И пусть мы не видимся долгими днями

Ты помни всегда, что мы любим тебя,

Тебе мы желаем любимой работы

Есть много профессий - красивых, полезных,Но штурман на флоте военно- морскомСегодня особенно ценный мужчинаЕго мы поздравим вот этим стихом.И в честь его должности, важной и нужнойВ его день профессии скажем слова,Которые, лишь подчеркнут нашу гордость и -Всем штурманам слава, почет и хвала.И пусть мы не видимся долгими днямиТы помни всегда, что мы любим тебя,Тебе мы желаем любимой работыЛишь только храни аккуратней себя.

Сегодня штурманов Российских ВМФ

Поздравим мы не только в смс,

Ведь Пётр 1 в этот день указ издал

И первый, как всегда, их школу основал.

Уж 300 с лишним лет их труд незаменим -

В походах творческий подход необходим,

Отвага, честь у этих есть парней,

Вас поздравляем мы, глядите веселей!





Штурману терпения,

К начальству уважения,

Капитану радости,

В профессии упрямости!

Чтоб на подвиги тянуло,

Проходила мимо вьюга,

Не встречался ураган.



По пути плыли дельфины,

Обходя морские мины.

В общем, счастья вам друзья,

Мы вместе дружная семья! В день военно-морского флотаПожелаю для души чего-то,Штурману терпения,К начальству уважения,Капитану радости,В профессии упрямости!Чтоб на подвиги тянуло,Проходила мимо вьюга,Не встречался ураган.Пролетал мимо сапсан,По пути плыли дельфины,Обходя морские мины.В общем, счастья вам друзья,Мы вместе дружная семья!



Штурмана день! Разрешите поздравить!

Ваши заслуги для судна любого

Просто никак невозможно убавить!



С честью осваивать новые мили!

Двигаться смело, волну разрезая,

К светлой мечте! И… Семь футов под килем! Праздник сегодня средь братства морского!Штурмана день! Разрешите поздравить!Ваши заслуги для судна любогоПросто никак невозможно убавить!Я от души в этот день Вам желаюС честью осваивать новые мили!Двигаться смело, волну разрезая,К светлой мечте! И… Семь футов под килем!



Сможет только штурман наш,

Чувствует он силу ветра,

И морской волны мандраж,

Пускай в пути порой несладко,



Но в праздник скажем очень кратко:

Благодарим за службу, мужики! Проложить маршрут на карте,Сможет только штурман наш,Чувствует он силу ветра,И морской волны мандраж,Пускай в пути порой несладко,Для флота - это пустякиНо в праздник скажем очень кратко:Благодарим за службу, мужики!



В двух строчках Вы видите дело свое -

Дорогу осилит идущий, но только,

Когда ему штурман укажет ее…

На якорь я встану в течении бурном,

Дыханием сердца Вам китель согрев -



Я с Вами, и пусть подождет ВМФ! Вам близко знакомо понятие долга:В двух строчках Вы видите дело свое -Дорогу осилит идущий, но только,Когда ему штурман укажет ее…На якорь я встану в течении бурном,Дыханием сердца Вам китель согрев -Хочу Вас сегодня поздравить, мой штурман!Я с Вами, и пусть подождет ВМФ!



Ведь календарный праздник твой!

Успеха в море я тебе желаю!

Ветра попутного, да чаек за кормой!

Важнее нет профессии на флоте,

Чем штурман, он же вечно у руля,

У моряков лишь только он в почете,

Тебя сегодня, штурман, поздравляю!Ведь календарный праздник твой!Успеха в море я тебе желаю!Ветра попутного, да чаек за кормой!Важнее нет профессии на флоте,Чем штурман, он же вечно у руля,У моряков лишь только он в почете,Он двигатель и сердце корабля.

Источник: calend.ru