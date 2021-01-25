День штурмана Военно-Морского Флота России 25 января 2021 года: История и Теплые поздравления в праздник

Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональный праздник — День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации — военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов.
Раньше День штурмана ВМФ праздновался в день весеннего (20-21 марта) и день осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни можно точно и без инструментов определить стороны света — Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе.
Но с 1997 года, в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», День штурмана Военно-Морского Флота отмечается 25 января, в день основания штурманской службы Российского флота.
Необходимость подготовки отечественных капитанов и штурманов возникла с началом строительства в России военного флота. Реализацией этой идеи стало создание в Москве Школы математических и навигацких наук в Сухаревой башне. В указе Петра I от (12) 23 января 1701 года было сказано: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Этот день является датой основания штурманской службы российского флота, но официальное празднование установлено на 25 января.
Заметим, что император Петр I также издал Устав, в котором были прописаны некоторые основные правила и ограничения для штурманов: «Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают» или «Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать, ибо они своим гнусным видом, всю баталию расстраивают».
Многие известные флотоводцы начинали воинскую службу с должности штурмана корабля. Среди них и адмиралы, заложившие основу современного флота России, такие как: С.Горшков, В.Михайлин, А.Михайловский и многие другие. В истории великих географических открытий имена штурманов стоят в одном ряду с командирами кораблей и адмиралов. Только в Приморском крае имена штурманов российского флота увековечены в названиях 64 мысов, 12 островов, 3 полуостровов, 9 бухт.
Профессия корабельного и флагманского штурмана считается особенно трудной и ответственной, а также, как записано в Правилах организации штурманской службы на кораблях ВМФ: «работа штурмана в походе носит творческий характер». Причем сегодня речь идет о штурманской службе не только ВМФ, но и всего флота России.
По традиции, в этот день командование ВМФ поздравляет всех штурманов российского флота с их профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся удостаиваются наград, поощрений и благодарностей.
Теплые слова в праздник
Сей сложный праздник мы отметим от души.
Пусть все дороги будут дивно хороши.
Желаем вам работы легкой и душевной.
Желаем вам погоды будто на заказ.
И пусть найдется глобус истинно волшебный,
Который сможет отмечать пути на глаз.
Но штурман на флоте военно- морском
Сегодня особенно ценный мужчина
И в честь его должности, важной и нужной
В его день профессии скажем слова,
Которые, лишь подчеркнут нашу гордость и -
Всем штурманам слава, почет и хвала.
И пусть мы не видимся долгими днями
Ты помни всегда, что мы любим тебя,
Тебе мы желаем любимой работы
Поздравим мы не только в смс,
Ведь Пётр 1 в этот день указ издал
И первый, как всегда, их школу основал.
Уж 300 с лишним лет их труд незаменим -
В походах творческий подход необходим,
Отвага, честь у этих есть парней,
Вас поздравляем мы, глядите веселей!
Штурману терпения,
К начальству уважения,
Капитану радости,
В профессии упрямости!
Чтоб на подвиги тянуло,
Проходила мимо вьюга,
Не встречался ураган.
По пути плыли дельфины,
Обходя морские мины.
В общем, счастья вам друзья,
Мы вместе дружная семья!
Штурмана день! Разрешите поздравить!
Ваши заслуги для судна любого
Просто никак невозможно убавить!
С честью осваивать новые мили!
Двигаться смело, волну разрезая,
К светлой мечте! И… Семь футов под килем!
Сможет только штурман наш,
Чувствует он силу ветра,
И морской волны мандраж,
Пускай в пути порой несладко,
Но в праздник скажем очень кратко:
Благодарим за службу, мужики!
В двух строчках Вы видите дело свое -
Дорогу осилит идущий, но только,
Когда ему штурман укажет ее…
На якорь я встану в течении бурном,
Дыханием сердца Вам китель согрев -
Я с Вами, и пусть подождет ВМФ!
Ведь календарный праздник твой!
Успеха в море я тебе желаю!
Ветра попутного, да чаек за кормой!
Важнее нет профессии на флоте,
Чем штурман, он же вечно у руля,
У моряков лишь только он в почете,
Источник: calend.ru