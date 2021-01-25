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Какой сегодня церковный праздник? История святой в светлый день 25 января 2021 года

07:20 25.01.2021 Фото: pravmir.ru
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По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов.

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Святая Татиана не пожелала выходить замуж, а решила посвятить себя служению церкви
Сюжет: Православные обряды
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Икона святой Татьяны. О чем помолиться 25 января 2021 года пред святым образом?Какой сегодня церковный праздник? История святой в светлый день 25 января 2021 годаЕщё 723 новостей

Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедавовшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере.

Святая Татиана не пожелала выходить замуж, а решила посвятить себя служению церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей.

Святая мученица Татиана пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере (222—235). Ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татиана была подвергнута жестоким пыткам, однако твердость ее веры и терпения были непоколебимы. Среди мучений она только молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. И Господь услышал молитву праведницы.

По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергали святую Татиану, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. Потрясенные стойкостью святой, мучители Татианы тут же открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в мучеников за Христа. Голодный лев, выпущенный на святую Татиану на арене цирка, начал ласкаться к ней, не причинив ей ни малейшего вреда.

Знамения силы и истины Господней, явленные в мученичестве святой Татианы, многих привели к вере во Христа. И тогда испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец, открывший ей истины веры Христовой.

Еще святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов. Как свидетельствует история, среди многих московских престольных праздников Татьянин день — именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 25 января (12 января по старому стилю) — был особенным.

Источник: calend.ru

25 января 2021 День памяти святой мученицы Татианы история праздник
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