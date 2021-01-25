25 января - День обращения апостола Павла: История "одного из столпов христианства"

Как гласит церковная традиция, апостол Павел (Apostle Paul) был казнен во время гонений на христиан при императоре Нероне после пожара Рима в 64 году.

25 января протестантская церковь отмечает День обращения апостола Павла

25 января протестантская церковь отмечает День обращения апостола Павла. По словам блаженного Августина, апостол Павел был одним из столпов христианства, он был дарован христианству как великий результат гибели христианского первомученика Стефана.

Подобно Стефану, Савл (Павел) не был уроженцем Иудеи. Он вырос в диаспоре, в столичном киликийском городе Тарсе, на стыке культур Востока и Запада. Здесь процветали философия, спорт и торговля. Семья Савла имела потомственное римское гражданство, о чем напоминало его второе, латинское имя — Paulus (Павел).

Однако, сам он гордился тем, что не стал эллинистом, а был «евреем из евреев»: сохранил отеческий язык и традиции предков. Отец Савла, зажиточный ремесленник, считался своего рода еврейским аристократом — он возводил свою родословную к колену Вениаминову, из которого происходил царь Саул. Сам будучи фарисеем (книжником), отец Савла всячески оберегал сына от соблазнов языческого окружения и мечтал о богословской карьере сына. Когда Савл возмужал, его отправили в Иерусалим изучать Писание, где он и прошел обучение, и, несмотря на молодость, пользовался уважением.

Когда убийцы расправлялись с христианским первомучеником святым Стефаном, они сложили свои одежды именно к ногам Савла. В самой казни юноша участия не принимал, но хотел показать им свое одобрение и для этого вызвался сторожить их одежды. Вскоре Савл отправился в Дамаск для расправы над христианами, но внезапно ослеп по пути в этот город, а затем последовало чудесное прозрение, и он стал единоверцем тех, кого еще недавно собирался гнать.

Ученики Христа сначала не поверили Савлу, подозревая в нем лазутчика. Однако, Иосиф Варнава, попечитель Иерусалимской церкви пришел ему на помощь и почти насильно привел к апостолу Петру. Как и апостол Петр, Павел в дальнейшем сыграл первостепенную роль в распространении христианства.

Как гласит церковная традиция, апостол Павел (Apostle Paul) был казнен во время гонений на христиан при императоре Нероне после пожара Рима в 64 году.

Источник: calend.ru