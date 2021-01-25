Поздравления с Днем студента 25 января веселые и добрые для каждого

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января.

С Днем студента - 25 января 2021 года

Прикольные поздравления с Днем студента

***

День студента — лучший праздник,



Век учись и век гуляй,Но про сессию, проказник,Ты смотри, не забывай.

Пусть она легко сдается,

Пусть в зачетке — только пять,

Пить — не пить? Где взять бабосы? —

Не пришлось чтобы решать!

Наслаждайся вкусом жизни,



Быть студентом — самый смак!Много есть подобных истин.С днем студента! Как-то так.

***

Молодость такое слово,

Объяснить его нельзя,

Но синоним есть особый,

Что студент, студентка я.

Это, может, нету денег,

Нету сил, но есть друзья.

Это лекции, зачёты,

Это — молодость твоя.

В этот день, в день молодёжи,

Очень хочется сказать:

Не теряйте вкуса к жизни,

Продолжайте зажигать!

Чтоб блестели все зачётки,

А экзамен — автомат.

Препод ставил чтоб пятёрки,

А в общаге чтоб — еда.

В день такой повеселитесь,

А конспекты — за кровать.

Завтра к парам лишь проснитесь,

Молодость нельзя проспать.

***

С Днём студента. Желаю лёгкой учёбы без зубрёжки и недосыпов, желаю весёлых пар с хорошими преподами и смешными историями, желаю ярких лет студенчества с добрыми друзьями и счастливыми событиями. Пусть нужные знания пускают корни в твою голову, пусть студенческие годы оставляют в твоём сердце крутые эмоции.

***

Говорят, что у студента

Нет в кармане ни гроша,

Но зато на сердце лето,

И всегда поёт душа!

Говорят, что он голодный,



В этом тоже правды нет,Чистым воздухом свободыИ любовью сыт студент!

Пожелаю тебе только,

Чтоб с учёбой повезло,

И пятёрочек в зачётку

Чтоб побольше нанесло!

***

В День студента Вам желаем,

Клево жить, не унывать,

С легкостью вникать в учебу,

Все зачеты шустро сдать!

Счастья, дружбы и успеха,

Достижений и побед,

Смеха, радости, веселья,

Чтобы был диплом у всех!

***

Желаю в этот День студента,

Чтоб на учебу сил хватило,

Чтоб лишь приятные моменты

Студенческая жизнь дарила!

Пускай повысят вам степуху,

Чтоб жили вы, как короли!

Желаю ни пера, ни пуха,



Чтоб все на «пять» вы сдать смогли!

***

Жизнь студента интересна

Это каждому известно.

Сессия два раза в год,

В остальном — сплошной джекпот.

Клубы, модные тусовки

И общаги обстановка.



С днем студента, господа,Пусть всем вам фартит всегда.

Пусть профессора не мучат,

А старательно вас учат,

Пропуски пусть все прощают

И с улыбкой вас встречают.

***

Поздравляю с днем студента



И желаю не хворать,Без проблем, легко с улыбкойСессии всегда сдавать.

Не томиться поздно ночью

Над учебником кропя,

А в общаге веселиться,

Пить и петь вам до утра.

Шпоры прятать вам умело,



Никогда не попадатьсяИ студенчеством своимНепременно наслаждаться.

***

Поздравляю с Днём студента!

Будь удачливее всех,

Всех счастливей на планете,

С ног сбивает пусть успех.

И гоняются победы

За тобой пусть по пятам,

Процветание ходит следом,

Мир падёт к твоим ногам.

Не грусти и не печалься,

Пусть всё будет по плечу,

Жизнь проходит, будто в танце —

Не взрослеется ничуть!

***

День студента — это повод

Погулять и отдохнуть,

И от всех предметов тоже

Хоть немного увильнуть!

Пусть же будут все зачеты

Не страшны вам никогда,

И экзамены сдаются



Только сразу на «ура»Пусть преподы очень любят,Деканат пусть обожает,И стипендии исправно,Щедро всем пусть начисляет!

***

А в запасе нет котлет,

Нет борща и буженины,



Потому что ты студент,Привыкай к голодной жизни.

Ты учись, не унывай,

Пусть бежит удача в руки,

Только зубки не сломай

О гранитный стан науки!

Источник: pozdravok.ru