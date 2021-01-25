Поздравления с Днем студента 25 января веселые и добрые для каждого

Прикольные поздравления с Днем студента
***
День студента — лучший праздник,
Но про сессию, проказник,
Ты смотри, не забывай.
Пусть она легко сдается,
Пусть в зачетке — только пять,
Пить — не пить? Где взять бабосы? —
Не пришлось чтобы решать!
Наслаждайся вкусом жизни,
Много есть подобных истин.
С днем студента! Как-то так.
***
Молодость такое слово,
Объяснить его нельзя,
Но синоним есть особый,
Что студент, студентка я.
Это, может, нету денег,
Нету сил, но есть друзья.
Это лекции, зачёты,
Это — молодость твоя.
В этот день, в день молодёжи,
Очень хочется сказать:
Не теряйте вкуса к жизни,
Продолжайте зажигать!
Чтоб блестели все зачётки,
А экзамен — автомат.
Препод ставил чтоб пятёрки,
А в общаге чтоб — еда.
В день такой повеселитесь,
А конспекты — за кровать.
Завтра к парам лишь проснитесь,
Молодость нельзя проспать.
***
С Днём студента. Желаю лёгкой учёбы без зубрёжки и недосыпов, желаю весёлых пар с хорошими преподами и смешными историями, желаю ярких лет студенчества с добрыми друзьями и счастливыми событиями. Пусть нужные знания пускают корни в твою голову, пусть студенческие годы оставляют в твоём сердце крутые эмоции.
***
Говорят, что у студента
Нет в кармане ни гроша,
Но зато на сердце лето,
И всегда поёт душа!
Говорят, что он голодный,
Чистым воздухом свободы
И любовью сыт студент!
Пожелаю тебе только,
Чтоб с учёбой повезло,
И пятёрочек в зачётку
Чтоб побольше нанесло!
***
В День студента Вам желаем,
Клево жить, не унывать,
С легкостью вникать в учебу,
Все зачеты шустро сдать!
Счастья, дружбы и успеха,
Достижений и побед,
Смеха, радости, веселья,
Чтобы был диплом у всех!
***
Желаю в этот День студента,
Чтоб на учебу сил хватило,
Чтоб лишь приятные моменты
Студенческая жизнь дарила!
Пускай повысят вам степуху,
Чтоб жили вы, как короли!
Желаю ни пера, ни пуха,
***
Жизнь студента интересна
Это каждому известно.
Сессия два раза в год,
В остальном — сплошной джекпот.
Клубы, модные тусовки
И общаги обстановка.
Пусть всем вам фартит всегда.
Пусть профессора не мучат,
А старательно вас учат,
Пропуски пусть все прощают
И с улыбкой вас встречают.
***
Поздравляю с днем студента
Без проблем, легко с улыбкой
Сессии всегда сдавать.
Не томиться поздно ночью
Над учебником кропя,
А в общаге веселиться,
Пить и петь вам до утра.
Шпоры прятать вам умело,
И студенчеством своим
Непременно наслаждаться.
***
Поздравляю с Днём студента!
Будь удачливее всех,
Всех счастливей на планете,
С ног сбивает пусть успех.
И гоняются победы
За тобой пусть по пятам,
Процветание ходит следом,
Мир падёт к твоим ногам.
Не грусти и не печалься,
Пусть всё будет по плечу,
Жизнь проходит, будто в танце —
Не взрослеется ничуть!
***
День студента — это повод
Погулять и отдохнуть,
И от всех предметов тоже
Хоть немного увильнуть!
Пусть же будут все зачеты
Не страшны вам никогда,
И экзамены сдаются
Пусть преподы очень любят,
Деканат пусть обожает,
И стипендии исправно,
Щедро всем пусть начисляет!
***
А в запасе нет котлет,
Нет борща и буженины,
Привыкай к голодной жизни.
Ты учись, не унывай,
Пусть бежит удача в руки,
Только зубки не сломай
О гранитный стан науки!
Источник: pozdravok.ru