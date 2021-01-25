Поздравления Татьяне, Тане, Танюше самые красивые 25 января 2021 года

С Днем Татьяны - 25 января 2021 года

Татьяна с детства многосторонняя и интересная девочка. У нее всегда много увлечений, из которых она не может выбрать самое любимое. Она не пропускает ни одного школьного мероприятия, часто участвует в них сама. В отношениях с людьми Таня не лишена принципиальности. Также она довольно артистичная натура. Эмоционально реагирует буквально на все. Если в неподходящий момент сообщить ей хорошую или плохую новость, она на эмоциях может совершить много глупостей. Также Татьяна по своей натуре лидер во всем. Если поймет, что кто-то не согласен с тем, что она главная, то разорвет отношения с этим человеком. Она часто бросается в крайности и ставит людям рамки и жесткие условия, с которыми мало кто соглашается. Но те, кто остался согласен, станут ее друзьями на долгое время.

В мужья Татьяна выбирает сильного мужчину. Однако в браке пытается его подавить и показать свою властность. Поэтому ее брак распадается. Она еще долго недоумевает, почему все складывается именно так. Ответ заключается в том, что часто она сама не знает, чего хочет от семейной жизни.

Другие формы имени Татьяна: Таня, Танечка, Танчита, Тано, Танюся, Танюсик, Танюта, Танита, Танюшка, Тата

Именины: 25 января, 23 февраля, 14 марта, 3 апреля, 17 мая, 23 июня, 21 июля, 18 августа, 3 сентября

***

Что пожелать тебе, Татьяна?

Любви, добра два океана,

Лилось чтоб счастье через край.

Подарки чаще получай.

Здоровье чтоб не подводило,

От жизни всё чтоб получила.



Чтоб слезы были лишь от счастья,Чтоб никогда не знать ненастья.

Будь искренней, всегда любимой,

Для близких всех — неповторимой.

Не огорчайся никогда,

В душе же пусть живет весна.

***

У тебя превосходное имя



И тебе оно очень идет,Пусть оно, дорогая Татьяна,Только счастье тебе принесет.

Пусть хранит тебя Ангел Хранитель

И своим укрывает крылом,

Что бы мир твой был самым прекрасным,

Озаренным волшебным добром.

Тебя многим судьба одарила —



Ты красива, умна и мудра.В этом вижу я имени тайну,Оставайся такою всегда.

***

Танюша, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и отличного настроения.

***

Таня, Танечка, Танюша,

Ты меня сейчас послушай:



Пожелаю, чтоб всегдаВ гору шли твои дела,Чтоб была всегда красивой,Сногсшибательной, счастливой.Будет жизнь полна событий,Приключений и открытий,Чтоб скучать не приходилось,Чтоб всегда ты веселилась.Я желаю встретить счастье,Чтобы при любом ненастьеРядом были все друзья,А еще — твоя семья!

***

Прими, Танюшка, поздравленье!

Пускай судьба к хорошему ведет,

Пускай пронзает душу вдохновенье,



В делах пускай, конечно же, везет.

Пусть растворяются сомненья,

Здоровья тебе, счастья и любви.

И пусть по Божьему веленью

Все исполняются заветные мечты!

***

Танечка, милая, прими поздравления:

Счастья, родная, большого везения,



Море цветов, понимания, удачи,Лет тебе долгих-предолгих в придачу!

Исполни, родная, свои все желания,

Были чтоб в пользу твои все старания,

Глаза чтоб искрились, душа чтоб порхала,

И бед чтоб, Танюша, ты в жизни не знала!

Весёлою будь, энергичной и славной,

Нежной, любимой, с походкою плавной,



Ласковой, доброй, с открытой душой,Всеми любимой и очень простой!

***

С днем рождения, Татьяна,

Будь от счастья, словно пьяна,

Чтобы отдых на морях,

И деньжата не в рублях.

Чтобы верные друзья,



Было все чтоб у тебя,И улыбки, и объятья,Туфли, сумочки и платья.

Не страшили чтоб проблемы,

На окне чтоб хризантемы,

Ну, и дружная семья,

Чтоб любили все тебя.

***

Таня, Танечка, Татьяна!

Поздравляю я тебя,

В этот день счастливый самый

Рядом будут пусть друзья!

Будь прекрасной, чуть капризной,

Отдыхай и веселись.

Я желаю, чтоб всё в жизни

Было просто зашибись!

***

Я Татьяну поздравляю!

Долгой жизни пожелаю,

Чтобы слезок ты не знала,

Никогда чтоб не скучала.

Ангел пусть тебя хранит,

И терпенья, как гранит,

Чтоб на море отпуск был,



Защищен всегда твой тыл.

Ты с улыбкой просыпайся,

Всем назло, ты улыбайся,

Чтоб вершины покорялись,

И мечты твои сбывались.

***

Пусть эти строки греют твою душу,

И сбудется желаемое в них,



Будь счастлива, как никогда, Танюша,И этим счастьем одари других!

Пусть все, что даришь безвозмездно людям,

Вернется, приумножившись вдвойне,

Пусть все, чего желаешь, рядом будет,

Как в сказочном, волшебном, добром сне!

***

Правильное имя гордо носишь ты.



Одна ты, Татьяна, воплотишь мечты.Знаешь себе цену, знаешь жизни суть.Даже ярче солнца можешь ты блеснуть.Редкая ты птичка, Танечка, у нас.А сегодня праздник. Разреши сейчасВсей душой поздравить, счастья пожелать,О тебе, кокетка, пару слов сказать.Краше тебя, Таня, мир еще не знал.Радуй нас собою. Знай, ты — идеал.Уверяю, честно, кто б что ни сказал.

Источник: pozdravok.ru