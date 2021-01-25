Татьянин день 2021: Светлые народные и студенческие традиции праздника 25 января

В случае, когда члены семьи будут спорить в этот день, то их ожидает бедность до января следующего года.

В этот день православные верующие вспоминают святую Татиану, покровительницу студентов

Что нельзя делать в Татьянин день 25 января 2021 года и как лучше всего встретить праздник, интересует многих людей. В этот день православные верующие вспоминают святую Татиану, покровительницу студентов. Еще праздник в народе именуют Татьяной Крещенской или Бабьим кутом. Хозяйки в этот день пекли хлеб и наводили чистоту в доме.

Что не рекомендуется делать в праздничный день

На Татьянин день не рекомендуется вступать в конфликтные ситуации, особенно близким. В случае, когда члены семьи будут спорить в этот день, то их ожидает бедность до января следующего года.

Нельзя отказывать человеку, который взывает о помощи, а также игнорировать людей, просящих милостыню. Изначально святая покровительствовала страждущим людям, которые нуждаются в помощи. Наши предки верили, что человек, который проигнорировал просьбу и отказал, может сам попасть в беду.

Не рекомендуется в этот день оставлять жилище грязным.

Наши предки верили, что девочка, которая родилась в этот день, будет прекрасной хозяйкой.

Народные традиции и обычаи праздничного дня

Бабьим кутом называли наши предки место в хижине около печи, в котором хранили домашнюю утварь и занимались приготовлением пищи. На праздник хозяйки зазывали теплую весеннюю погоду, а для этого пекли хлеб в форме Солнца. Они обращались с просьбой к нему вернуться и отпугнуть морозы. Хлеб делили на части и каждому члену семьи отдавали по кусочку тепла.

По выпечке могли определить ближайшее будущее. В случае, когда каравай получался невкусным, то на протяжении года хозяев ожидала спокойная жизнь, а вот трещины на выпечке были тревожным предзнаменованием.

Известны иные традиции, связанные с хозяйством. Чтобы собрать урожай крупной капусты, хозяйки старались туго замотать пряжу. Кроме этого, девушки вычищали коврики от накопленной за период праздников грязи, а затем развешивали на заборе. По чистым коврикам судили о девушке, какой она будет хозяйкой.

Девушки прибегали к различным хитростям, чтобы приманить женихов. По традиции на праздник они расстилали у входных дверей жилища особый коврик. Согласно примете, мужчина, который 25 января вытрет об него ноги, будет в доме у девушки постоянным гостем. Данной хитростью можно воспользоваться и в наше время.

Также на Татьянин день наши предки соблюдали еще одну примету. Они выходили на самое возвышенное место в деревне, смотрели на светило и загадывали желание. В случае, когда это было сделано со всей искренностью, то человек получал желаемое.

Традиции студентов

Для учащихся в вузах Татьянин день является настоящим праздником, во время которого можно отвлечься от занятий и вдоволь повеселиться. Чтобы успешно сдать экзамены, студенты соблюдают следующие обряды

Одной из самых популярных ритуалов является привлечение Шары. Для этого, студентам нужно выйти на балкон или выглянуть в окошечко, потрясти зачетной книжкой и сказать: «Шара, приди!». В случае, когда они услышат в ответ: «Она в пути», то это благоприятная примета.

Известна другая необычная традиция: в конце зачетки нужно нарисовать небольшой дом с трубой: чем длиннее валит из нее дым, тем легче будет даваться студенту учеба в наступившем году.

Кроме этого, студенты верят, что на Татьянин день запрещено читать конспект, в ином случае экзамены пройдут сложно.

Источник: rsute.ru